Xavi tenía razón con Kvaratskhelia

El Barça, tras cerrar la continuidad de Xavi -que después se volvió a romper-, se puso manos a la obra para regresar a la regla del 1:1. El objetivo era claro: acudir al mercado con plenas garantías para brindarle al egarense la mejor plantilla posible. En la mente del exentrenador culé estaba reforzar el extremo izquierdo con un hombre que está brillando en esta Eurocopa: Khvicha Kvaratskhelia.

La gran estrella de la revelación de la Eurocopa, Georgia, que será el rival de España en los octavos de final tras superar el Grupo F con Portugal, Turquía y República Checa, está demostrando por qué Xavi puso tanto empeño en traerlo al Barça.

El combinado de Willy Sagnol ya ha hecho historia en su primera participación en una Eurocopa. Pase lo que pase, para el recuerdo siempre quedarán las paradas de Giorgi Mamardashvili, la presentación al mundo de un 'killer' que será protagonista en el mercado, Georges Mikautadze (máximo goleador de la EURO con tres goles) y el liderazgo de Khvicha Kvaratskhelia.

MVP ANTE PORTUGAL

Pero del mismo modo que el rendimiento de Mikautadze es una grata sorpresa, 'Kvaradona', como se le conoce por ser el mejor jugador georgiano del momento, estaba obligado a aparecer en una cita histórica para su país. Tras plantar cara ante Turquía (1-3) y empatar ante República Checa (1-1), Kvaratskhelia conectó con su mejor versión contra Portugal.

Abrió el marcador en el minuto 2 para encarrilar un triunfo completamente histórico (2-0) que les daba el billete a los octavos de final. Arrancó por la banda izquierda, se plantó ante Diogo Costa, y no falló con la zurda, cruzando el esférico buscando la cepa del poste. Fue elegido MVP tras una completa exhibición en la que, además de un gol, también completó todos los regates (3 de 3) y pases (9 de 9) que intentó y ganó 9 de los 13 duelos que disputó.

ESTRELLA DEL NÁPOLES

Desconocido hasta su explosión la temporada 2022-23, 'Kvara' llegó al Nápoles procedente del Dinamo Batumi de su Georgia natal a cambio de 10 millones de euros. Con el '77' a la espalda, será recordado para siempre junto a Victor Osimhen como uno de los grandes artífices del 'Scudetto' napolitano tras 33 años de espera.

Khvicha Kvaratskhelia, jugador georgiano del Napoli / EFE

Un 'jugón 'en toda regla, de esos que juega con las medias bajadas, que domina el balón con ambas piernas y que es un dolor de cabeza para todas las defensas que enfrenta. El escaparate de la Eurocopa, innecesario para un talento mundial como él, le coloca aún más en el centro del foco mediático.

DE LAURENTIIS QUIERE BLINDARLO

El interés de varios clubes de Europa es más que real, pero el Nápoles, presidido por uno de los negociantes más duros del Viejo Continente, Aurelio De Laurentiis, quiere blindarlo. "No hay problemas con Kvaratskhelia, tiene contrato y le ofreceremos un nuevo trato. No veo ningún problema", aseguró el italiano.

También salió al paso el nuevo entrenador del equipo, Antonio Conte. "No hay dudas. Khvicha Kvaratskhelia se queda aquí y jugará en el Napoli", apuntó el técnico italiano sobre la continuidad del georgiano.

Con contrato hasta junio de 2027, Kvaratskhelia se pronunció al respecto tras ser elegido MVP del Georgia - Portugal. Sin embargo, sus palabras no fueron tan esperanzadoras: "Respeto y amo al Napoli, pero ahora mismo no sé dar una respuesta sobre mi futuro. No sé si sigo. Respeto a Conte, es uno de los mejores entrenadores del mundo. Quiero tomarme unos días para pensar, tras la EURO decidiré.

Por el momento, Kvaratskhelia está centrado en mantener su mejor versión y hacer historia con Georgia, que encara unos octavos de final muy ilusionantes contra España. ¿Serán capaces de plantar cara a los de Luis De la Fuente?