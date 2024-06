"No veo ninguna razón por la Lewandowski debería abandonar la selección prematuramente"

La eliminación de Polonia de la Eurocopa de Alemania 2024 después de jugar los dos primeros partidos de la fase de grupos, ha abierto un debate en el fútbol polaco: ¿Dirá adiós Lewandowski a la selección después del campeonato? El azulgrana, de 35 años -cumplirá 36 el 21 de agosto- cuenta con defensores y detractores, aunque se rumorea que, de mantenerse en el cargo Michal Probierz, todo apuntaría que el veterano delantero todavía tendría recorrido en el equipo nacional.

Uno de los que defendió la continuidad de Lewandowski fue su compañero Przemyslaw Frankowski, centrocampista del Lens: "No me centraría en los años que tiene, solo en las próximas semana y meses. Robert es una figura legendaria y, si no se queda atrás en sus habilidades, no veo ninguna razón por la que debería abandonar la selección prematuramente". Agregó que "debe jugar siempre que tenga la salud, las habilidades y las ganas adecuadas, sea quien sea el seleccionador en los próximos meses, aunque no sea Michal Probierz creo que quien venga no eliminará a Lewandowski".

Contrato hasta junio de 2026

El jugador del FC Barcelona, con contrato hasta junio de 2026, empezó en el banquillo contra Austria el pasado jueves (1-3) y, pese a jugar la última media hora, no se distinguió de manera significativa. Entró con empate a uno en el marcador y, con él sobre el campo, Polonia encajó dos goles y Lewandowski no tuvo ninguna oportunidad para anotar.

Polonia se ha conjurado para decir adiós a la Eurocopa dejando un buen sabor de boca contra Francia el próximo martes, en el tercer y último partido de la liguilla del grupo D. Frankowski, al respecto, agregó que "nos espera un partido difícil. Los pesimistas probablemente se pregunten por cuántos goles perderemos, pero espero que estemos más consolidados y centrados. Especialmente en defensa, porque allí nos espera la tarea más difícil", dijo el 22 veces internacional por Polonia.