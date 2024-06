El VAR se adueña del pichichi de la Eurocopa

En los diez estadios que son sede de la Eurocopa 2024 se instaló el sistema de fuera de juego semiautomatizado, o lo que es lo mismo, el gran tormento de Romelu Lukaku. El ariete belga podría sumar tres goles en lo que va de torneo, pero todos se quedaron en un 'gatillazo'. El VAR apareció para señalar fuera de juego en cada una de las acciones.

En total, cada estadio cuenta con 10 cámaras que rastrean 29 puntos corporales de cada jugador para detectar de manera automática si hay fuera de juego o no en una acción que termina en un gol. Antes que nada, cabe recordar que es la primera vez en la historia de la Eurocopa que se usa esta tecnología, que se estrenó en la Champions League 2022-23.

"Fussballliebe", el balón oficial de la Eurocopa 2024 / adidas

Más allá de los 29 puntos corporales mencionados que analiza, también recibe ayuda de los sensores que tiene integrado el balón oficial de la EURO, el 'Fussballliebe', que envían datos muy preciosos sobre la zona en la que el jugador lo golpeó, así como para saber si cruzó la línea de gol o no.

LUKAKU, EL GRAN PERJUDICADO

Aunque no serán los únicos goles anulados que veremos en la Eurocopa, hasta la fecha, el VAR ha anulado 14 dianas durante la fase de grupos. Tres de ellos fueron marcados por Lukaku, quien de no ser por el fuera de juego semiautomático, sería máximo goleador del torneo empatado con el georgiano Mikautadze. Sin embargo, la única 'víctima' del VAR no ha sido el belga.

Lukaku no tuvo su día ante Eslovaquia / ROBERT GHEMENT

Niclas Füllkrug, Bruno Petkovic, Kenan Yildiz, Diogo Jota, Adam Hložek, Ruben Vargas, Robert Andrich, Florian Grillistch, Christian Eriksen y Bukayo Saka también han sido 'vícitmas' del VAR, que en un caso concreto, evitó el autogol del central Joachim Andersen contra Serbia. ¿Cuántos goles quedan por anular en las eliminatorias?