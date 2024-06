El Valencia se frota las manos con la Euro de Mamardashvili

Georgia está siendo la gran sorpresa de la Eurocopa. En su primera participación en el torneo continental, ha logrado clasificarse para los octavos de final. Tras su victoria ante Portugual (2-0), la selección de Willy Sagnol ha ilusionado a un país que no se esperaba todo lo logrado. Su siguiente reto: batir a España y estar en los cuartos. Pero no estaríamos hablando de este hito si no fuera por el rendimiento de Mamardashvili.

El guardameta del Valencia está siendo uno de los héroes de la Eurocopa. El de Tifilis es el único representante del conjunto che en la Eurocopa y se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas del torneo. El portero ya fue nombrado el MVP en el duelo ante República Checa y volvió a demostrar su valía tras una gran actuación ante Portugal, regalando a los suyos la mejor parada del campeonato.

Los grandes ganadores de sus actuaciones están siendo los georgianos y el Valencia. Y es que el plan de la secretaría técnica valencianista está saliendo a la perfección. El club che no quería vender a su portero titular antes de la competición en busca de aumentar su precio de salida, y vaya si lo está haciendo...

Cada vez más cerca de los 40 millones

Según informaban desde Valencia, la dirección deportiva, antes del arranque de la Eurocopa, ya había recibido diferentes ofertas por su guardameta titular. Se hablaron de ofertas de hasta 25 millones de euros, siendo la Premier League la liga más interesada. El Newcastle de Eddie Howe es el equipo que más presión ha realizado para hacerse con sus servicios. Además, el Bayern de Múnich también había preguntado por su situación. Pero ninguna de las ofertas se acercaban a los 40 millones que exige el club valencianista.

Giorgi Mamardashvili, en una de sus últimas paradas a tiro de Semedo. / La Presse / AP

De esta manera, la paciencia ha surtido efecto en Valencia. Pese a la necesidad de vender que tiene el club, la dirección deportiva es consciente de que no puede retener al portero de moda, pero prefirió esperar a que se disputara la Eurocopa. Es por lo que el Valencia incorporó a Stole Dimitrievski, el que todo hace indicar que será el nuevo guardameta titular de Mestalla.

La próxima actuación de Mamardashvili será en los octavos de final ante España. Otro gran partido revolucionaría aún más su situación. El foco mediático será máximo y en las oficinas del Valencia estarán más que atentos al encuentro.