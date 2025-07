La última conquista: a por la triple corona

El fútbol siempre da una nueva oportunidad a quien no deja de luchar. Y este domingo, en el St. Jakob’s Park de Basilea, la historia vuelve a llamar a la puerta de la selección española. La primera final de una Eurocopa. La posibilidad de conquistar el único título que falta. El último peldaño. El broche de oro. Una cita para cerrar el círculo y para abrir, al mismo tiempo, una nueva era.

España llega a este momento con cicatrices, pero con la cabeza alta. Como esas heroínas que ya no tienen miedo de nada. Porque este equipo no se ha construido solo con goles, ni con entrenamientos, ni con pizarras. Este equipo se ha forjado a golpes de dignidad. Ha tenido que pelear contra todo lo que no se ve. Contra lo que pesa fuera del césped. Contra la discriminación, contra el silencio, contra la indiferencia. Y ha vencido. Primero fuera. Luego dentro.

El destino ha querido que al otro lado esté Inglaterra. No es una final cualquiera. Es un duelo con memoria. En la Eurocopa de 2022, fueron las inglesas quienes frenaron el sueño de España en los cuartos de final. Fue una derrota dolorosa, pero también reveladora. Aquel día, la Roja descubrió que podía competir contra cualquiera. Que tenía fútbol. Lo que no tenía era el contexto. Ni el respeto. Ni las condiciones.

Un punto de inflexión

Pero la historia cambió. Y cambió con un golpe sobre la mesa. En la final del Mundial de 2023, España venció a Inglaterra por 1-0 con un gol de Olga Carmona. Fue el primer gran título. El día más grande de todos. Y, a la vez, el más triste. Porque no se pudo celebrar. Porque lo que ocurrió fuera del campo lo ensombreció todo. Porque el beso no consentido, el abuso de poder, la vergüenza institucional... rompieron la magia de una generación irrepetible.

Después llegó la Nations League. Derrota en Wembley por la mínima, pero con superioridad sobre el césped. Y remontada épica en Cornellà, con doblete de Claudia Pina y una grada entregada. España se ha enfrentado tres veces a Inglaterra en los últimos dos años. Y siempre ha salido reforzada. Consciente de su nivel. Consciente de su crecimiento.

Claudia Pina anotó un doblete contra Inglaterra en Cornellà / Valentí Enrich

El foco en el fútbol

Inglaterra es el espejo de lo que pasa cuando se apuesta de verdad. Desde que ganaron la Eurocopa, el fútbol femenino ha explotado en el país. Llenan estadios, aumentan las audiencias, lideran la inversión. Son potencia. Y han sido valientes. Con Sarina Wiegman al frente, han construido un proyecto serio, ambicioso, coherente. España, en cambio, ha sido trinchera. Ha sido resistencia. Ha sido revolución. Donde unas recibieron apoyo, las otras alzaron la voz. Donde unas encontraron caminos, las otras abrieron brechas.

Este domingo, por fin, se juega solo al fútbol -con todas las futbolistas de ambos equipos disponibles, también Lauren James-. Por fin el foco está donde tiene que estar. España ha llegado hasta aquí con fútbol brillante, con jugadoras en estado de gracia, con una generación que no se conforma. Pero también con memoria. Con la fuerza de quienes saben lo que ha costado cada paso. Y ahora, a 90 minutos de la gloria, esta selección merece disfrutar. Porque no pudo hacerlo en el Mundial. Porque la Nations League aún arrastraba heridas. Porque hoy sí. Hoy toca mirar al frente y sentir orgullo. Toca creer. Toca celebrar. Así que: Salid, disfrutad… y ganad