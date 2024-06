Trent Alexander-Arnold, un 'invento' fallido de Southgate

En la vida está permitido equivocarse, solo faltaría, pero hay que tomar decisiones para mejorar las cosas y encontrar soluciones a los problemas. Esta es la gran tarea de un Southgate totalmente superado que, lejos de dar con la tecla para que Inglaterra funcione, apuesta por matices demasiado complejos, cuando lo más básico no funciona.

Jude Bellingham no acaba de aparecer porque la disposición del resto de jugadores sobre el campo le estorba. Harry Kane no es ese 'nueve' letal, con capacidad asociativa y capaz de mover él solo al equipo. Phil Foden y Bukayo Saka han dejado de brillar de golpe. Y el nivel de Trent Alexander-Arnold deja claro que, en este contexto, no está preparado para abandonar el lateral derecho y jugar de interior.

Trent Alexander-Arnold, primer cambio de Southgate ante Dinamarca / AP

Cuando el río suena, agua lleva. Demasiadas casualidades para no mirar directamente a Southgate. Lo cierto es que el pésimo nivel de Inglaterra, que ganó por la mínima en el debut ante Serbia (0-1) y empató contra Dinamarca tras sufrir demasiado en los últimos minutos (1-1), sorprende a todo el mundo por la cantidad de estrellas que tiene en la plantilla. De hecho, Southagte dudó mucho para confeccionar la convocatoria de 26 hombres y presentó una prelista con 33 opciones.

Especialmente, los mejores jugadores de los 'Three Lions' se encuentran del centro del campo hacia adelante, todos en posiciones naturales, no como en el caso de Alexander-Arnold, por lo que realmente no se acaba de entender la idea de Southagte. Tomó nota del Liverpool de Jürgen Klopp. Se fijó en que, en fase posicional y en contextos determinados, solía ocupar la posición de interior derecho. Trató de aplicar la teoría, pero el resultado ha sido un naufragio en toda regla.

NO ES COMO EN EL LIVERPOOL

Seguramente, lo hace buscando que esté más cerca del área y en zonas más interiores para tratar de explotar su buen pie a través de centros que ataquen el espacio entre los centrales y el portero, parcela del área donde Kane es arrollador. Sin embargo, no está recogiendo los frutos. Pese a ocupar el mismo espacio que en el Liverpool, no hace lo mismo. Con Klopp partía del lateral, y ocupaba zonas interiores en momentos puntuales. Southgate le pide directamente que actúe de centrocampista, algo totalmente distinto.

Mapa de calor de Alexander-Arnold en la Premier League 2023-24 / Sofascore

Por eso, se notan varias flaquezas en su juego con los 'Three Lions' que no existían con el Liverpool. Se perfila mal en muchos tramos del partido y a veces es él mismo el que corta las líneas de pase a sus compañeros. Aunque tiene condiciones para jugar de interior, una Eurocopa no es el mejor momento para hacer tanta prueba, especialmente con el talento que Southgate tiene en el banquillo para jugar en la medular.

Mapa de calor de Alexander-Arnold en la Eurocopa 2024 / Sofascore

Conor Gallagher, Kobbie Mainoo o Adam Wharton, piezas más que importantes en el Chelsea, Manchester United y Crystal Palace, respectivamente, son las tres grandes opciones para relevar a Trent Alexander-Arnold en una posición que, por contexto, le está viniendo demasiado grande. De hecho, fue el primer cambio del partido, en el minuto 54, por Gallagher.