Tomé: “Solo hemos ganado un partido”

Montse Tomé habló en rueda de prensa en la previa al duelo ante Bélgica, de la segunda jornada de la Eurocopa. La seleccionadora destacó la "tranquilidad, el trabajo y la concentración" como clave para afrontar cada uno de los partidos, sobre todo después de haber firmado la goleada más abultada de la fase de grupos.

"Cuando terminó el partido de Portugal, en el mismo campo ya dijimos a las futbolistas que era el momento de celebrarlo y de valorar la victoria, porque es difícil", apuntó Tomé. "Hemos entrenado muy bien, tienen muchas ganas y hemos adaptado los entrenamientos a lo que nos dicen los datos de cargas y estado físico y hemos dado tiempo libre para desconectar y hacer lo que quisieran. La clave es esta, desconectar y conectar, y hacer mucho hincapié en que solo hemos ganado un partido".

Como Portugal, Bélgica es un rival que conocen bien de la Nations League. "Por supuesto me fijo en esos partidos, porque es la misma seleccionadora y son partidos muy recientes. Pero es verdad que ha cambiado algunas cosas últimamente. Conocemos bien a Bélgica, sabemos que va a salir a defenderse, pero es el equipo que mejor transita del grupo, sin duda, lo tiene muy trabajado, y sus despejes son pases de gol. Tienen claro a lo que juegan y lo que tienen que hacer". La seleccionadora belga dijo, sin embargo, que habían trabajado mucho la posesión. "Pues gracias por la información, me lo apunto", bromeó Tomé. "Vamos a ver con qué nos salen y si nos pueden quitar el balón".

Y sobre la gestión del talento, una de sus grandes tareas, dijo que "España tiene la suerte de tener muchas futbolistas, con mucho talento y la capacidad de competir en distintas posiciones. Es algo muy positivo". Y que "nuestro trabajo como staff es ubicarlas en el mejor sitio según el momento y lo que te propone el rival, pero nos da mucha tranquilidad saber que todas están bien y pueden rendir perfectamente".

Preguntada por el comentario de Jenni Hermoso en TVE antes del partido ante Portugal [dijo que apoyaba sus compañeras pero que "hay cosas que ni se olvidan ni se perdonan"], solo comentó que "no he tenido tiempo de verlo, pero me lo han dicho, y no tengo mucho más que añadir".

Olga Carmona:

"El equipo está muy bien, estamos muy contentas. Queríamos empezar con victoria y así lo hicimos, pero lo hemos hablado: tenemos que mantener los pies en la tierra, el 5-0 no puede confudirnos", dijo Olga Carmona. "La palabra favoritismo no existe en el vestuario, no podemos mencionarla".

"Sabemos nuestros puntos fuertes y aquellas cosas en las que tenemos que mejorar, el otro día estuvimos muy bien en las vigilancias defensivas y es justamente lo que tenemos que hacer contra Bélgica, porque es uno de los equipos que mejor transita", sentenció la sevillana. "Tendremos que estar muy atentas"