Tedesco confirma que Vertonghen y Theate están listos

El entrenador de Bélgica, Domenico Tedesco, ha afirmado que Jan Vertonghen y Arthur Theate están listos para jugar y que este lunes formarán parte de la plantilla convocada para el encuentro contra Eslovaquia, mientras que Axel Witsel continúa siendo duda.

A esta duda se suma la baja de Thomas Meunier, que no se entrena junto al grupo y sobre el que Tedesco ha afirmado que no espera que pueda volver a la competición hasta después del partido contra Rumanía, aunque no por ello piensa llamar a ningún otro jugador de repuesto. "Volverá en una semana y media. Esto es lo realmente positivo. Hemos hablado con el equipo médico y está claro que estará de vuelta con el equipo tras el partido de Rumanía. Y esta es una de las razones por las que no cambiaremos la plantilla ni llamaremos a nadie más", ha afirmado.

Ante la pregunta de si jugadores como De Cuyper están listos para jugar en un torneo importante o si va a correr riesgos como poner a Vertonghen o Theater, Tedesco ha explicado que, aunque confía en cada uno de sus jugadores, la decisión no está tomada: "Veremos cómo duermo esta noche y cómo me despierto mañana por la mañana". Pese a la gran renovación en cuanto a futbolistas en la selección, Tedesco ha considerado que la calidad es enorme, incluso entre los más jóvenes y que ha sido fácil de gestionar esta transición, ya que "en el cambio de guardia" tienen a gente "muy interesante".

Con respecto al rival, el entrenador de Bélgica ha asegurado que son realmente agresivos, que presionan muy alto y que la diferencia con otros equipos es que lo pueden hacer durante 90 minutos. "Creo que son muy verticales en la posesión. Siempre intentan atacar y llegar al borde del área lo más rápido posible", ha dicho.

Sobre si está siguiendo el resto de partidos de la Eurocopa, ha asegurado que ha visto algo pero no lo suficiente como para tener una opinión porque han tenido muchas reuniones, aunque solo el tiempo dirá cómo de alejada está Bélgica de las otras selecciones favoritas a ganar la Eurocopa. Unas palabras ha pronunciado tras la comparecencia en rueda de prensa del capitán del equipo, Kevin De Bruyne, sobre el que ha dicho que está listo tras una temporada que no ha sido fácil para él ni para el equipo nacional por su lesión.

Kevin De Bruyne, durante un partido con la selección belga / EFE

Por su parte, el jugador ha afirmado que siente que el equipo está preparado, que tiene mucha energía para hacer algo bueno y que espera poder ayudarlo a hacerlo bien en el torneo. "Desde mi regreso de la lesión en enero, creo que en general ha sido bueno. He jugado la mayoría de los partidos y a un buen nivel, en mi opinión. Así que ahora me siento bien, con la esperanza de ayudar a Bélgica a hacerlo bien en este torneo", ha asegurado. De Bruyne también ha dicho que ve bien al equipo y que hay mucha gente joven motivada por mostrar lo mejor de sí mismos, ya que para ellos la Eurocopa es un escaparate para poder enseñar sus habilidades.

En el caso del rival, ha afirmado que tienen mucho respeto por Eslovaquia, que su punto fuerte es que juegan juntos con el balón o sin él, además de tener "buenos defensas, extremos muy potentes, así como delanteros que corren como animales", por lo que intentarán estar este lunes a su mejor nivel.