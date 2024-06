Tedesco, tras caer ante Eslovaquia: "No hay mucho que podamos mejorar"

El seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, aseguró tras perder 0-1 contra Eslovaquia que lo único que no hicieron bien durante el partido fue la definición y que, si hubieran marcado, el encuentro habría sido mucho más fácil.

En la rueda de prensa posterior al choque, que se disputó este lunes en el Frankfurt Arena, Tedesco defendió que su equipo hizo un buen partido, en el que tuvo muchas posibilidades y manejó muy bien la posesión, pero en el que desaprovecharon ocasiones.

"Sabía que en algún momento perderíamos un partido. Desgraciadamente ha sido hoy. No hay mucho que pueda decirle al equipo para mejorar. Creamos muchas ocasiones y, si hubiéramos marcado, el partido habría sido más fácil. Lo único que no hicimos bien fue la definición. Es parte del juego, y por supuesto los jugadores estaban decepcionados", afirmó tras el encuentro.

"Normalmente no pierdes estos partidos"

"Normalmente no pierdes este tipo de partidos", dijo tras explicar que Eslovaquia tuvo un tiro y "eso fue todo", mientras que su equipo "hizo todo lo posible para ganar el partido". Al ser preguntado sobre los errores que cometió su conjunto durante el encuentro, el seleccionador belga aseguró que cuando te meten un gol es porque has tenido fallos y que, aunque no pensaba señalar a nadie, hablará con su equipo de muchas situaciones que se vivieron durante el choque.

Sobre la composición del grupo, después de su derrota y que Rumanía ganara 3-0 a Ucrania, Tedesco afirmó que se trata de un cuadro complicado y que estaban avisados de que esto podía suceder, por lo que no deberían asumir que van a pasar.