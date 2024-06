¿Quién puede sustituir a Mbappé en Francia?

Francia no arrancó de la mejor manera su aventura en la Eurocopa. Pese a sumar los tres puntos ante Austria (0-1), los de Didier Deschamps no mostraron su mejor versión y, pese arrancar la competición con victoria, dejó un sabor agridulce tras su juego gris. Lo peor de todo no fue el nivel mostrado, fue la lesión de su mejor jugador. Kylian Mbappé tuvo que retirarse del encuentro tras recibir un golpe con el hombro de Danso.

El jugador tuvo que trasladarse al hospital al sufrir una fractura en la nariz. El nuevo jugador del Real Madrid evitó el quirófano, pero todo apunta a que no podrá estar disponible para el próximo duelo ante Países Bajos. De esta manera, el seleccionador de Francia deberá decidir quien será su sustituto.

Didier Deschamps no tiene poco donde elegir. La selección francesa tiene grandes jugadores que pueden sustituir al astro francés.

Giroud, el favorito

El principal candidato para sustituir a Kylian es Giroud. La leyenda francesa fue el jugador que entró tras la lesión de Mbappé en el minuto 90 de encuentro. En los últimos partidos que Mbappé no ha disputado con Francia, Giroud siempre ha sido su relevo. El propio jugador fue preguntado por si será el recambio de Mbappé en el partido ante Países Bajos. El delantero no quiso mojarse: "No estoy pensando en mí en ese momento. Pienso en Kylian, en el equipo. De todos modos, no sabemos qué pasará para el próximo partido." Su veteranía, liderazgo y el olfato de gol pueden ser claves para que Francia logre otros tres puntos ante Países Bajos.

Thuram por el centro

Otra de las opciones que baraja el seleccionador es Marcus Thuram. El jugador del Inter suele jugar con Francia escorado a la izquierda. Sin embargo, tras la baja de Mbappé, también es una opción que baraja el seleccionador francés. Con el Inter se le ha visto jugar de '9', aunque siempre acompañado de otro delantero centro, circunstancia diferente a la de Francia. Sin embargo, no sorprendería que Deschamps elija al hijo de Lilian Thuram para sustituir a Mbappé.

Kolo Muani, poco probable

La última baraja es Kolo Muani. No sería la primera ocasión que Deschamps haya apostado por el delantero del PSG en el centro. Con los extremos adjudicados para Dembelé y Thuram, la opción de Muani en el centro no puede descartarse.

Pese a las múltiples opciones, lo más lógico es que el seleccionador opte por Giroud, tal y como ha hecho en la mayoría de ocasiones que Mbappé no ha estado en el once inicial.