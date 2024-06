¿Puede Suiza dar la sorpresa esta Eurocopa?

Su presencia podrá haber pasado inadvertida para muchos esta Eurocopa, aunque Suiza ha vuelto a demostrar contra Italia que es, sin duda alguna, una de las grandes revelaciones del torneo. Los helvéticos, un reloj perfecto en Alemania, mandan un aviso a sus rivales con solo tres partidos por delante para hacer historia...

En un torneo donde las decepciones de las grandes potencias han sido la norma habitual, Suiza ha recordado en esta Eurocopa que el grupo prevalece por encima de la individualidad. No es un equipo falto de talento, pero tampoco va sobrado; la columna vertebral (Sommer, Akanji, Xhaka, Freuler, Embolo...) está acompañada por jugadores que, sin ser de primer nivel mundial, son un perfecto complemento para este reloj suizo.

El trabajo de Murat Yakin, seleccionador suizo, es de un mérito descomunal. Su equipo es una máquina de precisión exacta que rebosa intensidad por los cuatro costados. Los movimientos de sus jugadores son sincronizados como los de pocos equipos, un combinado que se entiende a las mil maravillas con automatismos impropios de una selección nacional.

Suiza, camino de hacer historia

Este sábado, contra Italia, el combinado helvético tuvo a su merced al actual campeón de la Eurocopa, que sucumbió sin apenas réplica en octavos de final. Suiza fue superior, muy superior, aunque su camino no se queda aquí. Una vez superado el reto de Italia, por delante tienen uno de sus grandes objetivos: superar la barrera de cuartos de final, la mejor marca del combinado suizo en el torneo continental.

¿Qué obstáculos quedan por delante? En cuartos de final debería de aparecer Inglaterra, que parte como favorita contra Eslovaquia. Sin embargo, los 'Three Lions' no llegan en su mejor momento, así que una victoria suiza en cuartos no sería para nada sorprendente. En semifinales, Países Bajos sería su rival más probable, un combinado que tampoco ha dado indicios de poder ser uno de los grandes candidatos a esta Eurocopa. Pocas oportunidades tendrá como estas Suiza si quiere hacer historia en Alemania en un torneo que están entendiendo, por ahora, a la perfección. ¿Podrán acabar dando la sorpresa esta Eurocopa?