Southgate sigue cruzado con Cole Palmer

Inglaterra no puede perder. Una derrota contra Eslovaquia en los octavos sería una verdadera catástrofe tras una fase de grupos muy floja -pero que sorprendentemente les bastó para pasar como primera de grupo- y todo el clima de tensión que ha generado el aburrido y poco efectivo juego del equipo y las decisiones tan curiosas de Gareth Southgate.

En el estreno ante Eslovenia quedó clara una cosa: pese a tener un puñado de jugadores de primer nivel, Inglaterra no jugaba a nada. ¿Cuál fue la respuesta del técnico? No cambiar absolutamente nada ante Dinamarca y repetir el mismo once.

El pésimo nivel de Phil Foden o Bukayo Saka no le abrió una oportunidad a futbolistas como Cole Palmer, que no sumó ni un solo minuto en los primeros duelos, pero por lo menos entendió una cosa: Trent Alexander-Arnold no está listo para ocupar el doble pivote junto a Declan Rice.

Por ello, en el tercer y último partido de la fase de grupos, el empate a nada ante Eslovenia, colocó a Conor Gallagher al lado de Declan Rice, mientras media Inglaterra pedía a gritos una oportunidad para un joven Kobbie Mainoo que viene de brillar con luz propia en un Manchester United 'apagado'. Por ello, Southgate le dio 45 minutos para demostrar de qué pasta está hecho.

MAINOO, A LA CUARTA VA LA VENCIDA

El futbolista de 19 años entró en el lugar de Gallagher y demostró que Inglaterra lo necesita. Mostró su personalidad, imperturbable, para elegir la mejor opción posible en cada acción, elevando el fútbol de los 'Three Lions' cada vez que el balón pasaba por sus botas. Consiguió lo que Alexander-Arnold y el futbolista 'blue' no pudieron en 225 minutos: dar sentido al juego de los 'Three Lions'.

Kobbie Mainoo, durante el duelo ante Eslovenia en la Eurocopa / AP

Southgate ha acabado abriendo los ojos y le ha dado la titularidad en los octavos de final contra Eslovaquia, un partido crucial para las aspiraciones de una Inglaterra que sueña con romper una sequía de títulos de 58 años. Sin embargo, Cole Palmer sigue 'castigado' en el banquillo.

PALMER, OTRO 'BANQUILLAZO'

Una decisión inexplicable. Los datos son odiosos, pero el futbolista del Chelsea (22 años) ha disparado más veces a puerta en esta Eurocopa que Bukayo Saka, el hombre que ocupa su puesto, que ha sido titular en todos los partidos del torneo hasta la fecha. También lo será esta tarde ante Eslovaquia. De nuevo, Gareth Southgate mantiene por cuarto partido consecutivo su once predilecto con un solo cambio: el acompañante de Declan Rice.

Cole Palmer, durante el partido ante Eslovenia / EFE

Mientras Mainoo tendrá su merecida oportunidad, Cole Palmer, uno de los jugadores más destacados de la Premier League 2023-24 con 33 participaciones de gol y una de las piezas que más enchufada llegaba a la Eurocopa, empezará el partido como suplente.

No jugó ni un minuto en el estreno ante Serbia ni en el segundo partido contra Dinamarca. Tan solo tuvo una fugaz oportunidad contra Serbia. 19 minutos para ser exactos. Era su debut en la Eurocopa.

Demostró que está dispuesto a echarse el equipo a la espalda y que es el futbolista más inspirado de la plantilla. Aunque la prensa inglesa pedía su titularidad 'obligada', Southgate sigue firme con su decisión. ¿Se arrepentirá de su elección?