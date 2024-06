Southgate sigue a lo suyo: solo un cambio en el once

Gareth Southgate sigue a lo suyo. Realmente, no sorprende. Desde Inglaterra lo 'abatieron a tiros' después del juego del equipo en el estreno ante Serbia, y volvió a presentar el mismo once frente a Dinamarca. Recriminaban, también, que Cole Palmer no hubiera debutado en esta Eurocopa.

¿Y cuál es su respuesta? Introducir un cambio en su alineación: Conor Gallagher por Alexander-Arnold. Lo demás, todo igual. Ni una modificación. Le ha dado totalmente igual que lo criticaran tanto por apostar por un Foden que todavía no ha dejado ningún detalle de calidad en ninguno de los partidos anteriores, o por no contar con Cole Palmer.

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, saluda a Foden, cabreado por su cambio ante Dinamarca. / EFE

UN EXPERIMIENTO FALLIDO

Reconvertió al lateral del Liverpool en pivote, pero fue un 'experimento' que no le salió nada bien. No era la primera vez que veíamos a Arnold jugar en zonas interiores, ya que solía venir hacia dentro en varios partidos del cuadro 'red'. Sin embargo, no ha logrado asentarse en esa posición.

Se le vieron varias carencias en ambos partidos: erró demasiados pases, no se perfiló bien, no fue incisivo en ataque... Y fue el primer sustituido en ambos partidos. Precisamente, entró Conor Gallagher por él.

Trent Alexander-Arnold, durante la Eurocopa 2024 / AP

OBLIGADOS A CONVENCER

De todas maneras, los jugadores deben hacer un 'cambio de chip' y convencer con su juego sobre el césped. Recularon y se encerraron en su propio campo tras adelantarse en el marcador en ambos partidos, y aunque ante Serbia les salió bien la jugada, no surgió efecto frente a una Dinamarca que fue incluso superior.

Tampoco fueron demasiado generosos en la presión tras pérdida, ya que llegaban tarde a cada jugada. Sí que es cierto que Southgate dio explicaciones y afirmó que el estado físico de sus futbolistas no era el óptimo, por lo que tras el empate ante Dinamarca realizaron una sesión de yoga en su sede de concentración.

Contra Eslovenia, sin embargo, deberán ofrecer algo más. Están prácticamente obligados a ello. El combinado balcánico precisa de opciones para avanzar a los octavos de final y le valdría, incluso, con un empate.