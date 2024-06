Southgate contra el mundo

Las dudas de Inglaterra, irregular en su juego, alejada del camino desde el que rozó la cumbre en la anterior Eurocopa y con su seleccionador Gareth Southgate en la diana de las críticas, se enfrentarán a una selección, Eslovenia, que mantiene intacta su candidatura a alcanzar los octavos de final después de empatar sus dos encuentros frente a Dinamarca (1-1) y Serbia (1-1).

El combinado británico ya ha sacado billete y medio para la siguiente fase. Acumula cuatro puntos y sería una sorpresa que no fuera uno de los mejores cuatro terceros en el caso de hecatombe frente a Eslovenia. El liderato, por supuesto, aún no lo tiene amarrado. Con una victoria lo conseguirá, pero un empate podría no ser suficiente si Dinamarca gana a Serbia en la última jornada de la fase de grupos.

Cole Palmer, en el banquillo con Inglaterra / Cole Palmer

Pero si Inglaterra se clasifica con una victoria o con un empate pero con la misma propuesta de sus dos anteriores choques, seguirá escuchando las críticas del entorno que le rodea: sus aficionados y los medios de comunicación británicos se muestran bastante combativos con la propuesta de su selección, errática pese a su victoria ante Serbia (1-0) y su empate frente a Dinamarca (1-1).

SOUTHGATE, EN LA DIANA

Y muchas de las críticas se centran en la figura de su seleccionador. La realidad es que Southgate no empezó nada bien el torneo. Su primer mensaje, fue decepcionante. En una entrevista con 'Bild' al inicio de la Eurocopa avisó de que su ciclo parecía agotado después de casi ocho años y lanzó un mensaje: si no ganaba la Eurocopa, dejaría el cargo. Esa fue la primera idea que puso sobre la mesa antes de que el balón echara a rodar. Un mensaje con cierto aroma pesimista y de agotamiento que pareció calar en su equipo, dubitativo en su puesta en escena pero rescatado por una actuación destacable de Jude Bellingham.

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, saluda a Foden, cabreado por su cambio ante Dinamarca. / EFE

Mientras, Eslovenia intenta olvidar el mal trago que pasó ante Serbia. En un instante, de estar prácticamente clasificado para octavos de final, pasó a tener pie y medio fuera del torneo. Ese instante fue el que protagonizó Luka Jovic con un cabezazo en el minuto 95 que dejó sin dos puntos al equipo dirigido por Matjaj Kek. De la gloria de tener cuatro, acabó con las dudas de sumar sólo dos. Y, probablemente, el empate no le sirva para seguir en la competición, porque acabar tercero con tres puntos no asegura nada.

Y si quiere asegurar su presencia en la siguiente fase, tendrá que ganar a Inglaterra.