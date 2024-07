Southgate y la clave de Inglaterra: "Los jugadores se tomaron unas cervezas antes de Suiza"

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, advirtió este martes, en la víspera de la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Países Bajos, del "cambio" de su equipo, que ahora está en el "momento de qué es posible, no qué puede salir mal" y ante la "oportunidad de hacer historia" con la primera final a la que llega sin jugar en su país, tras el "ruido externo más fuerte que nunca" al inicio de la competición.

"Ha habido un cambio definitivo. A veces miras hacia atrás y ves que una de nuestras fortalezas en los últimos siete u ocho años ha sido tener menos temores. Al principio de este torneo, las expectativas pesaban y el ruido externo era más fuerte que nunca", recordó en la rueda de prensa en el Westfalenstadion de Dortmund.

"Pero los jugadores se concentraron en los resultados y encontraron la manera de ganar. Creo que eso cambió cuando llegamos a la fase eliminatoria y, desde luego, en cuartos de final. El grupo ha cambiado. Ahora estamos en el momento de qué es posible, no de qué puede salir mal. La oportunidad de hacer historia y de llegar a la primera final que no se celebra en Inglaterra. Sería la primera vez que Inglaterra lo consigue", remarcó.

"Estamos tratando de abrir nuevos caminos. Es difícil, pero los jugadores han respondido de forma brillante. Y se han estrechado lazos. Hemos tenido mucha suerte. Los jugadores se tomaron un par de cervezas antes del último partido y ahí estrechas lazos, pero cuando tienes que golpear el balón fuera de tu área en el minuto 92 o marcar un gol en el minuto 100 no hay nada más fuerte que eso para construir el espíritu de un equipo", dijo.

El técnico mantiene la autocrítica. "Cuando hablamos siempre de los partidos, los analizamos desde el punto de vista de qué podríamos hacer mejor como cuerpo técnico y qué podrían hacer mejor los jugadores. Tenemos un diálogo muy abierto. Lo más especial de este grupo es la forma en que se ha compenetrado en las últimas semanas", apuntó.

"Hemos logrado que 21 de nuestros jugadores saltaran al campo y ninguno ha sido 10 minutos que no fueran importantes. Eso ha hecho que la gente esté aún más conectada y ha ayudado a la experiencia de todo el equipo", añadió el técnico, con la evaluación de si Luke Shaw está "listo" para ser titular, tras su reaparición del pasado sábado ante Suiza.

"Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta. Nos da equilibrio. Pero Kieran (Trippier) también ha hecho un trabajo fantástico y ha jugado en muchas noches importantes para nosotros. Hemos tenido muchas noches importantes en los últimos siete u ocho años y él ha sido muy importante en ellas", expuso.

"Total respeto" por el árbitro

También expresó su "total respeto" por el árbitro, el alemán Félix Zwayer. "No me preocupa quién sea el árbitro. Estará a un nivel muy alto", zanjó el seleccionador inglés, preguntado por el conflicto en el pasado entre el colegiado del duelo de este miércoles y su jugador Jude Bellingham, reencontrados ahora en las semifinales de la Eurocopa 2024. "No" ha hablado con él sobre el árbitro, dijo también el técnico en ese sentido.

El Westfalenstadion de Dortmund estará repleto este miércoles. "Una de las grandes cosas de esta Eurocopa ha sido el ambiente que se respira en el estadio, que haya tantos seguidores de todos los equipos. La última edición de la Eurocopa se vio afectada por las restricciones. Ahora hay una sensación diferente", expuso el técnico, cuya afición previsiblemente estará en minoría en las gradas, con mayoría neerlandesa.

Southgate, durante el partido ante Suiza / FRIEDEMANN VOGEL

Southgate remarcó que un adversario como Países Bajos sube el desafío respecto a los choques anteriores en esta Eurocopa. "Tenemos que estar preparados para ello", apuntó, al tiempo que descartó que los problemas en el viaje del equipo neerlandés, que finalmente se ha trasladado en avión desde Wolfsburgo por la cancelación de su tren, vayan a tener ningún "impacto" en el partido de este miércoles a las nueve de la noche.

Y defendió la forma en que hace sus sustituciones, generalmente en el tramo final de los encuentros y casi siempre sin agotarlos. "Estábamos contentos con la forma en que estaba jugando el equipo en un par de esos partidos, hubo otro que hicimos un cambio en el descanso... No tenemos una forma preestablecida de actuar. Siempre estás pendiente de la frescura del equipo, de su equilibrio, de su rendimiento individual y de si los cambios van a mejorar lo que estamos haciendo o no", explicó.

"En los partidos más importantes tienes menos tiempo para prepararte y menos tiempo para recuperarte. En realidad no hemos podido pisar el campo de entrenamiento. Te limitas a caminar o a repasar cosas en las reuniones. En las próximas 24 horas, seguiremos evaluando a los jugadores para tomar decisiones", indicó.

En cambio, no habló de las palabras del argentino Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, sobre el fútbol cada vez menos atractivo, como ha ocurrido en la Eurocopa 2024. "Es difícil para mí decirlo porque no conozco el contexto de sus comentarios. No sé qué se le preguntó y por qué hizo las observaciones que hizo", señaló