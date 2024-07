Sigue en directo la rueda de prensa de Deschamps y Rabiot previa al España - Francia de la Eurocopa

Griezmann

Todos sabemos lo bien que puede jugar Griezmann. No se sabe muy bien como explicar su momento. Físicamente no está en su mejor momento, pero tenemos expectativas depositadas en él. Todos confiamos en él. No sé si ganaremos con el mejor Griezmann o no, pero este es un deporte de equipos. Todos apoyamos a Griezmann y a Mbappé pese a que no están en su mejor momento.