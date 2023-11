Estos serán los próximos clasificados para la Eurocopa

Eslovaquia, Suiza, Hungría y Serbia, las cuatro selecciones con más papeletas Israel necesita una carambola para poder tener opciones y no depende de sí misma

La fase de clasificación para la Eurocopa 2024 llega a su fin con las últimas jornadas que se disputarán desde este miércoles al lunes de la semana siguiente. Con Alemania (anfitriona), Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, Portugal, Escocia, España y Turquía ya clasificadas, también se espera que hagan lo propio otras cuatro selecciones entre miércoles y jueves.

El primer partido de esta jornada de selecciones se disputa este miércoles y enfrenta a Israel con Suiza. Si los suizos se imponen a los israelís, pasan. De lo contrario, Israel necesitará una carambola bastante compleja, ya que depende de ganar sus dos partidos y de que Suiza no gane a Kosovo el sábado. La primera del mismo grupo, Rumanía, le basta con imponerse a Israel o que Israel no gane a Suiza.

UEFA European qualifiers - Israel training session | EFE

En el Grupo G Hungría, como cabeza de grupo, se clasificará si no pierde contra Bulgaria o si, por lo contrario, Montenegro no consigue la victoria frente a Lituania. En caso de que esto último ocurriera, Serbia sellaría su pase. Si pasamos al Grupo J, a Eslovaquia le sirve con no perder frente a Islandia.

Las casuísticas que necesitan algunos equipos trascienden el rendimiento en sus partidos para estar al tanto de lo que hagan otras selecciones. Por el momento, deberán centrarse en dejarse los deberes hechos y que la suerte decida lo demás.