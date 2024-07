El semáforo del España-Francia: La Masia lo ha vuelto a hacer

El fútbol ofensivo y ambicioso contra un planteamiento conservador y especulativo. La apuesta por Nico y Lamine contra un centro del campo granítico. La alegría e ilusión de la selección española contra la experimentada Francia de Mbappé y Dembelé. El duelo entre España y la selección francesa es mucho más que un partido. Un choque de estilos que decidirá el primer país que logra el pasaporte para la final de Berlín.

De la Fuente ha apostado por Jesús Navas como sustituto de Carvajal en una posición de lateral derecho clave para sujetar a la estrella francesa Kilian Mbappé.

Lamine rompe con todo

El delantero del Barça es el futbolista más joven en disputar una semifinal de un Mundial o una Eurocopa superando el récord de Pelé que jugó en Suecia frente a Francia en el Mundial de 1954 con solo 17 años y 244 días. Lamine cumplirá los 17 años el próximo sábado 13 de Julio, un día antes de la gran final en Berlín. ¿Podrá Lamine celebrar su cumpleaños a lo grande? La primera ocasión de España con un remate de Fabián la generó Lamine con un gran centro. Y cuando se le necesitaba Lamine ha marcado un gol que le consagra como un crack mundial. El de Rocafonda ya es el goleador más joven de la historia de las Eurocopas. No hay otro jugador con más magia que el blaugrana. Es simplemente el futbolista con más talento del mundo. ¿Qué pensará hoy Rabiot? Theo Hernández no sabe como pararlo. Y cuando toca ayudar en defensa aunque no sea su fuerte Lamine también lo hace con un gran compromiso. Y en una segunda parte en la que no estaba apareciendo ha generado la mejor ocasión con un chut lejano de nuevo venenoso.