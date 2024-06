Russ Cook, el hombre que se recorrió toda África y ahora corre por Inglaterra

Después de una vida con problemas de juego, salud mental y bebida, Russell Cook, el hombre apodado "Hardest Geezer", decidió poner punto y final a su vida de excesos y "marcar la diferencia" a través del atletismo. Desde los 21 años, el corredor empezó a enfrentarse a algunos de los retos más duros del planeta. Como en el 2019, cuando hizo 71 maratones en apenas 66 días.

Sin embargo, todo eso no era más que un 'calentamiento' para lo que estaba por llegar. Y es que, el 22 de abril de 2023, emprendería el desafío más exigente que un humano haya podido documentar en toda la historia: cruzar África de norte a sur. Su plan inicial era correr de Túnez a Sudáfrica, completando 360 maratones en 240 días y sin descanso. Sin embargo, un visado (que luego le volvería a causar problemas) le hizo cambiar los planes.

Más de 15.000 kilómetros

El inglés partió a pie desde el punto más meridional de Sudáfrica hasta llegar a Túnez este pasado 7 de abril. Más de 15.000 kilómetros corriendo entre selvas, conflictos geopolíticos y el desierto del Sahara. Una travesía eterna que fue documentando en sus redes sociales y que sirvió, de paso, para recaudar casi un millón de euros para causas sociales.

Russell Cook ha logrado una proeza sin igual / Instagram

Sudáfrica, Namibia, Angola, República Democrática del Congo, República del Congo, Camerún, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Mauritania, Argelia y Túnez fueron los países que vieron a Russ Cook, que se fue hasta los más de 70 kilómetros diarios para poder cumplir la hazaña en algo menos de un año.

En medio, destacan los problemas de visado en la frontera entre Mauritaria y Argelia, donde tuvo que intervenir la embajada del Reino Unido e, incluso, Elon Musk, propietario de 'X', el antiguo 'Twitter', y los problemas de salud que estuvieron a punto de truncar la proeza.

Finalmente llegó a Túnez y completó los 352 dias. "Estoy bastante cansado", decía 'Hardest Geezer' en su llegada a meta. Sin embargo, ni 15.000 kilómetros a pie han hecho que Cook pare su maquinaria y, cuando el mundo está pendiente de la Eurocopa, él no ha querido perdérsela. Gran seguidor de los 'Three Lions', está haciendo su Eurocopa particular.

Russell Cook, con la camiseta de Inglaterra / Instagram

Russell Cook volvió a vestirse de corto el 11 de junio y salió de Wembley con un único objetivo: llegar al duelo inaugural de su selección en el Veltins Arena. Fiel a su estilo, no cogió ni aviones ni coches. Se puso sus zapatillas y a correr. Nunca mejor dicho. 566 kilómetros después, llegó a tiempo para ver el Serbia-Inglaterra.

Y desde entonces, ha ido corriendo a todos y cada uno de los estadios donde ha jugado su Inglaterra. Ahora, con los octavos a la vista. Espera seguir haciéndolo. Así lo prometió cuando emprendió este viaje. Llegará hasta donde llegue Inglaterra. Otro viaje que contar a sus nietos.