La rueda de prensa de Alexia Putellas y Montse Tomé, en directo

CATA COLL, ¿LANZADORA EN LA TANDA DE PENALTIS?

Tomé: "Cata apunta a un bombardeo si la dejas. Es una jugadora con personalidad y con esas ganas de estar. Este campeonato también me ha permitido ver la otra cara de Cata. Cuando ve que está a un 70% me dice que cuente con otra jugadora porque eso será mejor para el equipo. Cuando le hemos dado la oportunidad había el comentario de 'no sé'... Cata está preparadísima".