Ricardo Rodríguez: "Quiero jugar la final, ese es mi objetivo"

Ricardo Rodríguez, defensa de la selección suiza de fútbol, declaró que quiere terminar en la primera posición de su grupo con una victoria sobre Alemania en la última jornada y afirmó que desea jugar la final de la Eurocopa: "Todo el mundo debería tener ese objetivo", sentenció.

El jugador del Torino se mostró ambicioso con sus objetivos en el torneo y reconoció que no le interesa el rival que tenga Suiza en octavos de final. Dependiendo de su posición final en el grupo A, podría enfrentarse a España si acaba en la segunda posición. "No me importa nada eso. Quiero jugar la final, ese es mi objetivo y todo jugador debería pensar así", dijo.

"Pero primero está Alemania. El equipo quiere ganar el partido, queremos hacer felices a los periodistas y a los aficionados", añadió Rodríguez.

También habló sobre su récord: es el jugador de Suiza con más partidos en grandes torneos. En total, acumula 23 entre Eurocopas y Mundiales. Y, en todos esos partidos, sólo fue sustituido una vez. En el resto, completó los 90 o los 120 minutos de cada choque dependiendo si había prórroga.

"Obviamente que eso me enorgullece y espero jugar más partidos y más torneos. Pero ahora hay que pensar en la Eurocopa y el equipo está listo para enfrentarse a Alemania, un equipo extraordinario que ha tenido un gran comienzo", culminó.