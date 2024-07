La redención de Koeman ante un Southgate al límite

Las acciones valen más que mil palabras. Países Bajos ha ido de menos a más en una Eurocopa en la que pocos esperaban algo de ellos. Inglaterra ha ido de menos a menos en una cita en la que todos esperaban muchísimo más de un combinado claramente favorito a levantar el título en Berlín el próximo 14 de julio.

Ronald Koeman vive su segunda etapa al mando de la 'Oranje'. Llegó, metió a Países Bajos (que se había perdido a Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018) en la final de la Nations League de 2019 (perdieron contra Portugal) y en la Eurocopa de 2020 y se marchó antes de la gran cita para dirigir al equipo al que le regaló la primera Champions de la historia, el Barça.

No salió de la mejor forma posible. Fue objeto de burlas y críticas, bastante desmesuradas en muchas ocasiones, y en enero de 2023 volvió a tomar el mando de los Países Bajos. En Alemania, Koeman los ha clasificado para unas semifinales de Eurocopa 20 años después.

SIN DE JONG NI KOOPMEINERS

Todo ello, sin su 'faro', Frenkie de Jong, y sin uno de los jugadores que más en forma ha estado durante todo el curso, Teun Koopmeiners. El rival a batir para optar a volver a saborear la gloria, como en 1988, también en Alemania, la Inglaterra de Gareth Southgate.

Southgate llegaba a la gran cita veraniega con la presión del que se juega su cargo (termina contrato el 31 de diciembre de este año) y de tener en sus manos a una de las mejores generaciones de futbolistas ingleses de la historia. El sueño de volver a ganar un título tras 58 años de espera tomó mucha fuerza. Aún sigue vivo, pero las sensaciones han diluido bastante las expectativas.

CON RICE, PERO SIN ACOMPAÑANTE

Parece sorprendente, pero los 'Three Lions', con futbolistas como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Phil Foden o Bukayo Saka, entre muchas otras estrellas, no juegan a nada. Y eso que Southgate no ha tenido bajas sensibles para la Eurocopa. Él sí que cuenta con su 'faro' en la medular, que también hace de 'ancla', Declan Rice, y solo tenía la tarea de rodearlo bien. Y ha fallado estrepitosamente.

Por un lado, Koeman tenía que diseñar un 'Plan B' para cubrir las bajas de dos de sus piedras angulares. El neerlandés esperó hasta el final, pero ni De Jong ni Koopmeiners llegaron a tiempo. El experimento le ha salido bien. Tijjani Reijnders se ha convertido en su Frenkie de Jong. El futbolista del Milan es el que rompe a los rivales en conducción, el que arriesga más y el que goza de libertad en el doble pivote gracias al trabajo de Jerdy Schouten, el 'stopper' del equipo, el que 'limpia' las jugadas y el que sostiene al bloque cuando ataca.

Tijjani Reijnders está siendo clave en el centro del campo de Países Bajos / LAP

La máquina de la 'Oranje' cada vez carbura mejor, siendo el 0-3 contra Rumanía en los octavos el mejor partido de un grupo que poco a poco ha pasado de estar sostenido únicamente por el talento individual y la capacidad goleadora de Cody Gakpo a ofrecer alguna solución más en lo coral.

¿MAINOO TITULAR?

Por el otro lado, Southagte podía aplicar el 'Plan A', pero lejos de funcionar, aún parece que no existe. Empezó acompañando a Declan Rice con Trent Alexander-Arnold en la medular, pero el 'invento' fue horrible. Después, probó con Conor Gallagher, pero tampoco salió bien. Le dio una oportunidad a Kobbie Mainoo, algo que pedía toda Inglaterra. Al principio todo iba más rodado, pero en los cuartos no brilló en exceso. Dadas estas circunstancias, es inexplicable por qué no le ha dado ni un segundo de juego a Adam Wharton.

Kobbie Mainoo, durante el duelo ante Eslovenia en la Eurocopa / AP

Inglaterra tiene pólvora de sobras. Más allá de las estrellas, asusta la cantidad de goles que tiene en el banquillo: Cole Palmer, Jarrod Bowen, Ivan Toney, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ollie Watkins... Sin embargo, para superar los octavos ante Eslovaquia tocó cerrar el billete en la prórroga. Y en los cuartos frente a Suiza, en los penaltis. Sin duda, la 'Oranje' necesitará su mejor versión posible para ganar a unos 'Three Lions' que, de momento, están superando rondas con 'rugidos' puntuales. ¿Quién se colará en la final?