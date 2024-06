Rebrov, sobre la suplencia de Lunin: "Trubin merecía jugar"

Serhiy Rebrov, seleccionador de Ucrania, explicó este viernes, tras el triunfo por 1-2 contra Eslovaquia en la Eurocopa 2024, que está "contento" con la competencia que dispone en la portería de su equipo, en la que relegó a la suplencia a Andriy Lunin para dar entrada a Antoliy Trubin, que "merecía jugar".

"Estoy contento de que tengamos una buena competencia entre los porteros. Trubin merecía jugar después de su actuación contra Alemania. Estaba muy tranquilo y podría haber sido titular antes de este partido", expuso sobre la modificación del guardameta titular, tras los dos errores del meta del Real Madrid Andry Lunin, en la derrota de la primera jornada ante Rumanía (3-0).

La victoria ante Eslovaquia mejoró el rendimiento. "No grité en el descanso. Debimos reaccionar en la segunda parte. No estábamos presionando lo suficientemente arriba. Entendimos que era nuestra oportunidad y eso es lo que dije. Les dije 'no os preocupéis por el resultado e ir a por ello", apuntó el técnico, que admitió que su equipo lo hizo "muy mal" ante Rumanía pero este viernes demostraron un "espíritu diferente y merecieron ganar".