En Portugal critican con dureza a Cristiano: "Su situación recuerda a Eden Hazard arrastrándose en Qatar"

La selección Portugal consiguió el pase para los octavos de final tras ganar a República Checa y Turquía, y perder ante Georgia en un partido con nula importancia clasificatoria para los lusos. Ahora, el combinado portugués se enfrentará a Eslovenia en los octavos de la competición internacional.

No obstante, desde Portugal están llegando las criticas sobre todo enfocados en un futbolista, Cristiano Ronaldo. De hecho, el medio portugués 'A Bola' ha titulado "Roberto Martínez se dejó atar por Cristiano" en su opinión principal escrita por Luis Mateus, redactor jefe del diario.

El exjugador del Madrid ha disputado los tres partidos como titular y no ha conseguido ver portería ni una sola vez. Fuera de los nulos registros, la sensación es la de un Cristiano muy desgastado físicamente.

"No había explicación lógica para la titularidad del capitán de la selección ante Georgia", empieza Luis Mateus en su artículo. "No había ninguna razón para justificar su tercera titularidad en un partido que no interesa a nadie más que a él mismo y a su colección de récords o, posiblemente, a una paz podrida que mantiene a la mayoría de la gente más o menos feliz, sin enfurruñarse", agrega.

Cristiano Ronaldo, tras la derrota ante Georgia / AP

"No tengo ninguna duda de que Ronaldo es especial y necesita ser gestionado de otra manera, pero el hecho de que no se le pudiera dar descanso en un partido que era casi único dice mucho de las dificultades que tendrá el seleccionador para imponerse si necesita hacerlo cuando esté más serio. La situación de Ronaldo recuerda a la imagen de Eden Hazard arrastrando los pies en Qatar hasta que el actual seleccionador portugués despierte por fin, quizás demasiado tarde. Aunque sea un poco injusto para el jugador portugués, no deja de estar lejos de esa realidad", prosigue el redactor jefe de 'A Bola'.

La dureza del artículo no cesa, para finalizar afirmando que Cristiano tendría que pasar por el banquillo: "Lo que Martínez está diciendo al grupo es precisamente lo que decía Fernando Santos, aunque en su caso utilizaba palabras. Para él, Cristiano siempre jugaría. Hasta que dejó de jugar. El español no lo dice, pero va por el mismo camino. Nadie debe ser intocable y todos los puestos deben estar en la balanza".