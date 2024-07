Polémicas declaraciones de Kroos sobre Alemania: "Me inclino más por España como país..."

Después de perder ante España en cuartos de la Eurocopa y retirarse, Toni Kroos pasó por el pódcast alemán 'Lanz & Precht' para hablar de política, migración y del contexto social que hay en el país alemán. Kroos declaró antes de la Eurocopa que era un fiel seguidor del pódcast credo por David Precht y Markus Lanz y pasó por sus micrófonos antes del partido contra España.

La seguridad entre España y Alemania

Toni Kroos afirmó su intención en vivir en España tras su retirada: "Alemania ya no es un país como era hace 10 años cuando nos fuimos". El exjugador del Madrid ve a España un país más seguro que su Alemania natal. Como ejemplo, Kroos ve más seguro que su hija, con 14 años, esté fuera de casa a las 11 de la noche en España antes que en una gran ciudad alemana: "Tengo una hija de 7 años. Cuando cumpla 13, 14, 15, y si alguien me preguntara: '¿Dejarías salir a tu hija a las 11 de la noche en España cuando tenga 14 años o en una gran ciudad alemana?'. Ahora mismo me inclinaría más por España".

Migración y política

En una Eurocopa marcada por las declaraciones de Mbappé sobre politica, sumadas a las reacciones de jugadores como Unai Simón, ahora se unen las de Toni Kroos. "Se está viendo que Alemania acoge a la gente con los brazos abiertos. El Mundial de 2006 lo demostró y ahora la Eurocopa de 2024 también. Me parece sensacional y estupendo", quiso dejar claro, asegurando que la migración "está constantemente presente" en Alemania.

Arabia Saudita nunca fue una opción

Ya se sabe que a Kroos no le gusta la idea de que los jugadores vayan a países asiáticos a jugar cobrando una 'millonada'. Incuso en su momento comentó que le parecía 'vergonzoso' el fichaje del joven Gabri Veiga por el Al-Ahli saudita. El alemán afirmó que ir a Arabia "nunca fue una opción real" para él. Añadió que ya había ganado más que suficiente en sus años en el Bayern y el Real Madrid y que debería de poder vivir con todo lo generado. Criticó los sueldos de Arabia: "Ahora tienes la oportunidad de ganar probablemente el doble en un año en Arabia Saudita que en 15 años Segunda División", declaró Kroos.