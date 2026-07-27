Polémica en la Eurocopa: Inglaterra, anfitriona, se queda sin plaza directa

La siguiente cita del calendario marcada en rojo para las selecciones es la Eurocopa de 2028. Y, aunque todavía falten dos años para que España busque revalidar su título de campeona, ya han surgido las primeras polémicas.

El problema ha venido tras conocerse que Inglaterra no contará con una plaza asegurada por el hecho de ser anfitriona del torneo. Esto se debe a que el reglamento de la UEFA establece que solo se pueden garantizar un máximo de dos plazas automáticas por torneo para los países anfitriones.

Dado que la Eurocopa 2028 se organiza de forma conjunta entre cuatro federaciones, en este caso Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda, otorgar billetes directos a todas ellas habría reducido drásticamente los cupos competitivos para el resto del continente.

Argentina tiene plaza en el Mundial siendo sede

A este contexto se suma el futuro incierto de la selección argentina tras sus actuaciones antideportivas en el Mundial, unas conductas que están siendo valoradas para su posible sanción. La 'Albiceleste', que eliminó a la selección de Tuchel en las semifinales del Mundial, podría ver peligrar su participación en futuras ediciones de la Copa del Mundo.

Aunque, de momento, su plaza para el Mundial de dentro de cuatro años está garantizada si no se produce ningún cambio, al igual que la de las demás selecciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo.

Argentina, Uruguay y Paraguay han conseguido una plaza por el simple hecho de ser sedes de los partidos inaugurales que se disputarán en sus respectivos países durante el Mundial de 2030.

En el caso de la Eurocopa, el torneo se disputará en nueve estadios repartidos entre ocho ciudades anfitrionas de Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. La final tendrá lugar en el estadio de Wembley, en Londres.

Ahora la UEFA ha cambiado las reglas. Los cuatro países coorganizadores deberán disputar la fase de clasificación con normalidad, encuadrados en grupos separados, para ganarse un puesto en la competición.

Los ingleses: enfadados

Algo que ha enfurecido a los ingleses, ya que al país anfitrión de los grandes torneos se le concede un billete de clasificación directa, como ocurrió con Estados Unidos, Canadá y México en este Mundial.

La Federación Inglesa de Fútbol considera que estas circunstancias brindan a Inglaterra la oportunidad de adquirir experiencia en partidos competitivos antes del torneo, en lugar de disputar únicamente encuentros amistosos.

El formato del torneo seguirá siendo el mismo que en la edición anterior. Un total de 24 selecciones se dividirán en seis grupos de cuatro equipos y los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la fase eliminatoria, junto con los cuatro mejores terceros.

A partir de ahí, la competición se disputará mediante eliminatorias directas, con prórroga y, en caso de empate, tanda de penaltis.

Inglaterra tiene previsto comenzar la Eurocopa 2028 en Mánchester, seguido de un posible partido de octavos de final en Newcastle o Liverpool. Si logra clasificarse para el torneo, los otros dos encuentros de la fase de grupos se disputarían en Wembley, tal y como ha informado The Sun.