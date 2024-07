Phil Foden planta cara a Southgate: "No he sido el mejor jugador de la Premier como para..."

Estaremos todos de acuerdo en que esperábamos mucho más de Inglaterra. Se presentaba como una de las claras favoritas al título de la Eurocopa, sobre todo, por su tremendo potencial ofensivo. De hecho, que Gareth Southgate estuviera 'obligado' a dejar a tantas estrellas fuera del torneo, era una señal más que evidente del talento que posee el país.

Muchas veces, sin embargo, si tienes las expectativas tan altas, la decepción es mucho mayor cuando las cosas no salen según lo previsto. Y es, precisamente, lo que ha sucedido con los 'Three Lions' en esta Eurocopa. Hemos visto a Jude Bellingham o a Harry Kane muy a cuentagotas, destellos de Bukayo Saka, o casi no hemos disfrutado de Cole Palmer. Y qué decir de un Phil Foden que ha estado, por ahora, desparecido en combate.

Jude Bellingham y Harry Kane, los autores del triunfo de Inglaterra sobre Eslovaquia. / Ebrahim Noroozi / AP

'INVISIBLE' EN EL LADO IZQUIERDO

Ciertamente, el rendimiento del prodigio de Stockport en los cuatro partidos que lleva disputados su selección - vs Serbia, Dinamarca, Eslovenia y Eslovaquia - ha sido pésimo. Y frustrante. No solo la afición inglesa le recrimina sus actuaciones, sino que el propio Phil está realmente desesperado.

Y ahora que el próximo sábado se juegan el pase a las semifinales ante una Suiza que ya demostró su valía ante Italia en octavos, parece el momento idóneo para que Phil dé un paso adelante y ofreza una actuación a la altura de las que le hemos visto con el Manchester City esta temporada.

Curiosamente, con Inglaterra no está ofreciendo su mejor versión sobre el verde porque está jugando de extremo izquierdo, pegadito a la banda. Y aunque con Pep Guardiola le hemos visto allí en más de una ocasión, está mucho más acostumbrado a jugar a pierna cambiada, o incluso en la mediapunta, por detrás de Erling Haaland. ¿Casualidad?

MÁS CÓMODO Y DECISIVO EN ZONAS INTERIORES

De hecho, el propio Foden explicó ayer en rueda de prensa por qué no acaba de congeniar con Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka en la punta de ataque. “No lo sé, pero me he sentido un poco frustrado. No voy a mentir", suggería.

Bellingham y Foden, durante un partido de Inglaterra / MOHAMMED BADRA

“Quiero marcar, hacer mejores cosas para Inglaterra. No ha funcionado, pero se trata de mantener una buena mentalidad", continuaba. Y es que sus mejores detalles en sus partidos - incluidos un remate al poste ante Dinamarca y un gol anulado por fuera de juego contra Eslovaquia - llegaron desde posiciones centrales.

“En el City me he movido más al centro y los goles han aumentado. Me han influenciado más partidos. Siempre he sido honesto sobre mi posición y me he visto jugando en el mediocampo", afirmaba.

Foden celebra uno de los goles anotados ante el West Ham / AP

A Gareth Southgate se le está acusando, precisamente, de no colocar a sus futbolistas en sus mejores posiciones. Uno podría ser el caso de Trent-Alexander Arnold, y otro el de Phil Foden. “No he sido el mejor jugador de la Premier League como para venir aquí y no demostrarlo", lamentaba Phil.

Veremos si Southgate realiza algún cambio táctico ante Suiza, y si finalmente veremos a Phil brillar tanto como en el Manchester City.