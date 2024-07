Petit aplasta a Mbappé: "Es un capitán indigno"

Emmanuel Petit, con pasado barcelonista, nunca se ha mordido la lengua. Es de los que siempre va de cara y dice lo que piensa. Lo hacía en su etapa de jugador y lo hace en su faceta de comentarista. Este miércoles, en el programa 'Rothen s'enflamme', de RMC, ha destrozado a Kylian Mbappé, capitán de Francia y nuevo jugador del Real Madrid, que será presentado el próximo martes 16 de julio.

Un día después de la eliminación de Francia contra España, en las semifinales de la Eurocopa de Alemania 2024, Petit se ha despachado a gusto contra Mbappé. El ex del PSG ha pasado por el torneo con más pena que gloria y así lo vio el central de la coleta rubia que fue jugador del Barça la temporada 2000-01.

"Para mí no es un buen capitán tras las señales que ha enviado después de tomar posesión del cargo, casi forzado" ha dicho Petit, para agregar que no le gustó su liderazgo ni "las declaraciones hacia sus compañeros, por ejemplo, cuando dijo que no le llegaban buenos balones, que no quería a Pogba en su equipo o que Griezmann no estaba haciendo una buena Euro… ¿Es el papel de capitán señalar los fallos de sus compañeros?".

Petit ha agregado: "Y luego, discúlpenme, todo el alboroto en torno a la máscara después de su romperse la nariz. ¡A quién le importa! No es el primer jugador que juega con la nariz rota, no será el último". Y siguió: "Exigió muchas cosas para tener este brazalete, y para mí no tuvo liderazgo ni dentro ni fuera del campo. En ningún momento lo vi arengar a sus compañeros".

Las críticas a Mbappé no se detuvieron ahí. Petit tenía más cosas que reprocharle: "Cuando juegas un partido de cada dos con el PSG en los últimos seis meses, tienes mucho tiempo para prepararte físicamente, pero recuerdo sus declaraciones antes de la Eurocopa, donde dijo que me importa más mi fuerza mental que la física. Estaba fallando, físicamente estaba fallando y en su rol de capitán también estaba fallando. Para mí era un capitán indigno".