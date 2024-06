¿Qué pasa con Dovbyk en esta Eurocopa?

Estaba llamado a ser una de las estrellas de Ucrania... y de la Eurocopa. Se estrenaba en un torneo de tal magnitud después de haber sido el máximo goleador de LaLiga y de haberse convertido en uno de los mejores 'nueves' del continente.

Pero claro, cuando las expectativas son bastante altas y la presión es máxima, la camiseta puede pesar más de la cuenta. Y es precisamente lo que le ha pasado a un Artem Dovbyk que sigue sin aparecer en esta Eurocopa.

Artem Dovbyk, abatido tras la derrota ante Rumanía / AP

NI RASTRO ANTE RUMANÍA...

Que un futbolista que cerró su primera temporada en España, de la mano de un enorme e histórico Girona, con 24 goles todavía no haya disparado a portería en dos partidos es algo preocupante.

Tres disparos - ninguno a portería - en 156 minutos para ser exactos. Y, claro, no se ha podido estrenar como goleador en el torneo. Todo esto teniendo en cuenta que eran muchos los que depositaban grandes esperanzas en él para liderar a una Ucrania que prometía mucho.

Sí que es cierto que Rumanía pasó por encima de una Ucrania muy condicionada por los errores individuales de Lunin bajo palos en dos de los tres goles. Sin embargo, Dovbyk terminó desquiciado.

Jugó los noventa minutos y apenas ejecutó un disparo. Tocó el balón en 24 ocasiones, no ganó ningún duelo aéreo y perdió siete balones.

NI CONTRA ESLOVAQUIA

Volvió a ser la máxima referencia ofensiva del cuadro de Rebrov ante una Eslovaquia que ya dio la sorpresa en la primera jornada, derrotando a una Bélgica que falló mucho y que estuvo sentenciada por el VAR.

Ucrania realmente se jugaba su presencia en esta Eurocopa, ya que en la última jornada se verá las caras con el combinado 'red devil', y Dovbyk siguió sin aparecer. Curiosamente, en el día de su cumpleaños.

Su equipo le dio la vuelta a un partido que se puso muy cuesta arriba con el gol de Schranz, gracias a los tantos de Shaparenko y Yaremchuk. Y su paso por el partido volvió a ser discreto.

Dos disparos - uno de ellos fue un remate de cabeza que se marchó muy desviado -, una gran acción desperdiciada - la del centro de Mudryk -, 16 toques de balón, y solo dos de cinco duelos ganados.

Rebrov optó por sentarle a la hora de partido. Y su sustituto, Yaremchuk, anotó precisamente el gol de la victoria.

SU FUTURO, EN EL AIRE

Pese a los rumores de su más que posible fichaje por el Atlético de Madrid, él quiso apagar el fuego y expresar su comodidad en el Girona.

"Estoy muy feliz en Girona y me siento bien con toda la gente que me rodea: jugadores, entrenador y dirigentes. Conmigo son maravillosos y me dan todas las condiciones para dar lo mejor de mí, es genial”, dijo tras su debut en la Eurocopa.

De todas formas, habrá que esperar a que termine el camino de Ucrania en el torneo para conocer cuál será su destino.