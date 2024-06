Países Bajos - Francia, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido del Grupo D de la Eurocopa, en vivo

Victoria de Austria ante Polonia

Finalizado ya el otro encuentro del Grupo D con victoria de Austria ante Polonia. No ha tenido un buen estreno Robert Lewandowski, que se había perdido el primer partido por lesión. Los polacos dependen ahora de una derrota de Países Bajos ante Francia para no quedar matemáticamente apeados de la competición. Austria puede optar incluso a la primera plaza siempre que Países Bajos no gane a Francia. Así queda la clasificación del Grupo D antes de la disputa del Países Bajos - Francia: