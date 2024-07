Oficial: Gareth Southgate deja de ser seleccionador de Inglaterra

Gareth Southgate sabía que la Eurocopa de Alemania era su última gran oportunidad al mando de los 'Three Lions'. Desde que tomó las riendas de Inglaterra en 2016, el seleccionador inglés ha ido acumulando varias decepciones, que se ampliaron aún más con la decepcionante derrota en la final de Berlín contra España. Su contrato terminaba en diciembre de este año, pero este martes ha dejado de ser oficialmente el seleccionador de Inglaterra.

Después de 102 partidos y casi ocho años al mando, Gareth Southgate ha anunciado que deja su puesto como entrenador de Inglaterra. Tenía en sus manos a una de las mejores generaciones de futbolistas ingleses de la historia. Muchos soñaban con poner fin a la sequía de Inglaterra en los grandes torneos internacionales en Alemania, pero volvió a decepcionar. Ya han pasado 58 años desde el Mundial conquistado en 1966, el único trofeo que reluce en la vitrina de los 'Three Lions'.

Semifinalista en el Mundial de Rusia 2018, subcampeón tras perder la Eurocopa de 2020 contra Italia y subcampeón en la Eurocopa de 2024 después de morder el polvo ante España. La necesidad de levantar algún título en el combinado inglés empieza a ser urgente. Lo cierto es que habrá pocas opciones mejores.

Su primera convocatoria, de 33 jugadores, era un indicio de ello. Tuvo que descartar a siete para cumplir con la normativa (26 integrantes), y evidentemente despertó críticas en Inglaterra. Aunque parezca contraproducente, eso era una buena señal de que realmente tenía muchas opciones interesante para llevarse a Alemania. Southgate, que suele confiar en los veteranos, para no ir cortos de experiencia y picardía, también ha incluido en su lista a los grandes talentos del país que empiezan a despuntar en sus respectivos equipos.

UNA EURO MUY DECEPCIONANTE

Calidad ilimitada para un Southgate que no encontró la fórmula para que sus jugadores brillasen lo máximo posible, más bien lo contrario. Superó la fase de grupos sin pena ni gloria, ante Eslovenia, Dinamarca y Serbia. Lo mismo en los octavos (Eslovaquia), cuartos (Suiza) y semifinales (Países Bajos). Todas las eliminatorias tuvieron un denominador común: tuvieron que remontar sobre la bocina.

Bellingham, abatido tras el triunfo de España / EFE

Llegaron a la final, sí, pero decepcionaron. España demostró que esta Inglaterra, pese a tener mucho talento, no estaba lista para alcanzar el éxito. De la Fuente evidenció que el ciclo de Southgate estaba más que terminado. Ahora, los 'Three Lions' buscan a su sustituto para volver a intentarlo en el Mundial de 2026.

EL MENSAJE DE SOUTHGATE A TODA INGLATERRA

El entrenador inglés ha querido mandar un sentido mensaje a todos los seguidores, tristes tras quedarse otra vez más a las puertas de un título. "Como inglés orgulloso, ha sido el honor de mi vida jugar para Inglaterra y dirigir a ese equipo. Ha significado todo para mí y lo he dado todo. Pero es hora de cambiar y de escribir un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador de Inglaterra", empieza el escrito.

"Me uní a la FA en 2011, decidido a mejorar el fútbol inglés. En ese tiempo, incluidos ocho años como seleccionador de Inglaterra, he recibido el apoyo de algunas personas brillantes a las que les estoy muy agradecido. No podría haber tenido a nadie mejor a mi lado que Steve Holland. Es uno de los entrenadores con más talento de su generación y ha sido inmenso", recuerda.

Southgate grita al final del encuentro con Países Bajos / La Presse / AP

"He tenido el privilegio de dirigir a un gran grupo de jugadores en 102 partidos. Todos ellos han estado orgullosos de llevar los tres leones en sus camisetas y han sido un orgullo para su país en muchos sentidos. El equipo que llevamos a Alemania está lleno de jóvenes talentos emocionantes y pueden ganar el trofeo con el que todos soñamos. Estoy muy orgulloso de ellos y espero que apoyemos a los jugadores y al equipo de St. George's Park y a la FA, que se esfuerzan cada día por mejorar el fútbol inglés y comprenden el poder que tiene el fútbol para impulsar cambios positivos", destaca de su última gran generación.

"Mi agradecimiento especial va dirigido al personal de apoyo que nos ha brindado a los jugadores y a mí un apoyo incondicional durante los últimos ocho años. Su arduo trabajo y compromiso me inspiraron todos los días y les estoy muy agradecido: el brillante "equipo detrás del equipo. Tenemos los mejores fanáticos del mundo y su apoyo ha significado mucho para mí. Soy fanático de Inglaterra y siempre lo seré. Espero ver y celebrar cómo los jugadores continúan creando recuerdos más especiales y conectando e inspirando a la nación como sabemos que pueden hacerlo. Gracias, Inglaterra, por todo", finaliza.