La nueva máscara de Mbappé para jugar contra España

Mbappé no tiene alternativa. Tiene que lidiar con la máscara hasta que se opere de la nariz. Tras el golpe con Kevin Danso (Austria) en la primera jornada de la Eurocopa, el jugador del Real Madrid no tiene otra que terminar la Eurocopa con la protección si quiere disputar los partidos sin riesgo alguno. Pero no está siendo fácil. En el último duelo ante Portugal, el capitán de la selección francesa no pudo dar su mejor versión, en un torneo en el que apenas ha podido marcar un gol. Deschamps, consciente de sus problemas en la nariz, no tuvo más remedio que cambiarle por Barcola en el descanso de la prórroga.

Incómodo y fatigado en los cuartos de final

“Sin ella, no jugaría. ¡Puedo darle las gracias a la máscara", afirmó Mbappé tras romperse la nariz. Desde el golpe el 17 de junio en contacto con el hombro del austriaco Kevin Danso, la estrella de la selección francesa no tiene más remedio que salir enmascarado a partir de ese momento.

Pero la máscara sólo le está dando problemas y puede ser un gran condicionante para el duelo ante España. En los cuartos de final, Kylian Mbappé vivió una noche muy dificultosa en Hamburgo. El jugador del Real Madrid fue sustituido al descanso de la prórroga por Barcola, con un semblante mareado y molesto por su fractura de nariz. Admitió que pidió el cambio a Didier Deschamps porque estaba "demasiado cansado".

De hecho, dio el susto en el segundo tiempo, después de un remate de cabeza de Bernardo Silva que le golpeó la cara. Mbappé estuvo durante dos minutos tendido en el terreno de juego y, a pesar de que pudo recuperarse y seguir en el campo, la realidad es que el impacto le dejó aturdido.

Le Normand llevó la máscara de Mbappé

Después de haber probado numerosas máscaras, al menos cinco, desde esta fractura que le perjudica en su respiración y en sus sensaciones, el delantero francés parece haber encontrado la máscara adecuada, o más bien una máscara para su nariz, con el modelo que lo lleva desde los octavos de final contra Bélgica.

Es una máscara que ya llevó Le Normand. Estas máscaras están hechas de compuestos plásticos muy duros o incluso de fibra de carbono, un material que se utiliza en otros deportes como la Fórmula 1 por su dureza y resistencia a los impactos. Después de varios intentos fallidos, el capitán de los Bleus consiguió la mejor protección basándose en escáneres de su cara y cráneo realizados el año pasado.

Luis de la Fuente fue preguntado por ella este lunes por la noche, y afirmó que el jugador de la Real Sociedad ya apareció con ella puesta en algunos entrenamientos. "Te asfixia más y te puede provocar problemas musculares porque no recuperas bien. Es incómoda".

No obstante, si Mbappé no está al 100% son buenas notícias para la selección española y podría ser un condicionante para las aspiraciones de Francia. El duelo se disputará este martes a las 21:00 horas en el Allianz Arena de Múnich.