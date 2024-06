¿Quién necesita a Hazard y Courtois?

En las últimas participaciones de Bélgica en los grandes torneos internacionales, con el permiso de Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Thibaut Courtois han concentrado todos los focos que apuntaban a los 'Diablos Rojos'. Lo máximo que consiguieron, el tercer puesto en el Mundial de 2018. En Alemania la gran estrella será el futbolista del Manchester City.

En octubre de 2023, Eden Hazard tomó una decisión que el mundo del fútbol no acabó de entender: colgar las botas a los 32 años. Tras un paso con muchas sombras y poquísimas luces en el Real Madrid, aseguraba que era "hora de disfrutar de los míos y vivir nuevas experiencias". Evidentemente, su presencia en esta Eurocopa quedaba más que descartada.

Dos meses más tarde, en diciembre, Thibaut Courtois aseguró que no formaría parte de la convocatoria belga por una batalla de egos con el seleccionador, Domenico Tedesco, que no lo incluyó en la convocatoria. En junio de 2023, Courtois decidió no jugar un partido con su selección tras no recibir la capitanía en el anterior partido, contra Austria. Tedesco trató de mediar, pero no consiguió menguar el enfado.

¿UNA PEOR SELECCIÓN?

Son varios aficionados los que aseguran que Bélgica no es una selección a tener en cuenta en esta Eurocopa. Kevin De Buryne será el principal encargado de demostrarles que se equivocan. A los 32 años, el jugador del City capitanea a un combinado más que completo y que se encomendará a sus botas para besar la gloria en Berlín el próximo 14 de julio, pero no estará solo en esta lucha.

Kevin De Buryne y Romelu Lukaku, durante un partido con Bélgica / EFE

Acompañado por la electricidad de Jérémy Doku, Johan Bakayoko o Loïs Openda, la experiencia de Romelu Lukaku, Thomas Meunier Axel Witsel o Jan Verthongen y la calidad de Youri Tielemans, Leandro Trossard o Ferreria Carrasco, el centrocampista del Manchester City tratará de demostrar que los 'Diablos Rojos' pueden hacer un gran papel en un torneo internacional sin Eden Hazard o Thibaut Courtois.

DE BRUYNE, UNA DELICIA DE FUTBOLISTA

Sus cifras esta temporada son de escándalo, pese a haber iniciado el curso lesionado. Solo disputó 26 partidos, tiempo suficiente para convertirse en uno de los mejores asistentes de Europa con 18 pases de gol y seis dianas.

Kevin De Bruyne, durante un partido con la selección belga / EFE

Organizador, creador y dinamizador de Bélgica, es el gran hombre de Tedesco, y será el encargado de desatascar partidos con su disparo letal y su cerebro prodigioso, que le permite encontrar huecos imperceptibles sobre el verde. ¿Será tan determinante en Alemania como en el Etihad? El próximo lunes 17 de junio, el debut contra Eslovaquia.