Nagelsmann sale en defensa de Neuer: “Hará una gran Eurocopa"

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, confesó este jueves en rueda de prensa que le costó convencer a Toni Kroos para que regresara al combinado germano, donde apurará en la Eurocopa los últimos días de su carrera profesional.

En 2021, el ya ex jugador del Real Madrid decidió retirarse de la selección. Sin embargo, una llamada de Nagelsmann cambió su destino y ahora, con 34 años, tendrá la oportunidad de despedirse de los aficionados de su país sobre el terreno de juego y con la camiseta de Alemania.

“Toni es importante para nosotros, puedes darle el balón en cualquier momento. Es un jugador importante para todos, pero sobre todo para los jóvenes. Me costó convencerle. Me dijo que sólo participaría si sentía que podíamos ganar algo con el equipo. Y luego dijo: 'Sí, hagámoslo'", destacó.

Además, apeló a la unión de su país, anfitrión en la Eurocopa, para conseguir buenos resultados en un campeonato que comenzará este viernes en Múnich con un enfrentamiento entre el combinado germano y Escocia.

“Solo tenemos que llevar todo al campo y creer en nosotros mismos. Es agradable cuando todo el mundo en el estadio nos empuja. Espero que todos juntos disfrutemos de un gran torneo mañana y en todas las semanas. Quiero que estemos unidos como país y mañana todos tenemos que hacer mucho ruido. Tenemos que aprovechar que somos los anfitriones”, señaló.

Neuer, cuestionado por sus actuaciones

“Estoy nervioso, pero no es tan dramático. Estaba nervioso antes de cada examen de matemáticas. No funcionó muy bien entonces, pero espero que mañana vaya mejor”, bromeó. También habló sobre otro nombre propio de Alemania, el portero Manuel Neuer, cuestionado por sus actuaciones. En el último encuentro amistoso que jugó Alemania contra Grecia, acaparó muchas criticas por un fallo en el único tanto del conjunto heleno. Nagelsmann defendió después del choque a su guardameta y repitió en la víspera del encuentro ante Escocia.

“Manuel ( Neuer) y yo sabemos cómo funcionan los medios. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Las cosas se calmaron después de mi declaración. No me interesa lo que digan de mis jugadores. Manu tiene mi confianza y hará un buen torneo”, manifestó.

Respecto a Escocia, indicó que es un equipo “muy bueno” con cuatro o cinco jugadores muy buenos con laterales de calidad y con una mentalidad “excepcional”. Para Nagelsmann, el choque no será nada fácil para Alemania.

“Es normal sentir un poco de presión antes de un partido y de un partido como éste. La presión es un privilegio. Vamos a compartir nuestro momento con todo el mundo del deporte durante las próximas semanas. Disfrutamos con lo que hacemos sobre el terreno de juego. Hay miles de jugadores que quieren sentir esa presión porque es un privilegio. Nosotros intentamos disfrutarlo y ser el mejor equipo. Podemos soportar la presión y vencer a Escocia”, explicó.

“Los escoceses luchan por cada balón. No se limitan a pelear por en las segundas jugadas, también tienen muchos jugadores muy buenos con el balón en los pies. Tenemos que estar concentrados para evitar sus centros. Tenemos que estar preparados para que muchos jugadores escoceses estén en nuestra área. Tenemos que marcar un gol más”, declaró.

Por último, habló sobre su decisión de sustituir a Alexsandar Pavlocic, aquejado de una amigdalitis, por Emre Can: “Nos decidimos por él. En caso de que tengamos que hacer un cambio, no le hacemos ningún favor a Rocco Reitz jugando su primer partido internacional. Es más por protección. Can es muy rápido, tiene un fuerte remate de cabeza y está bien aceptado en el grupo. Hoy ha causado una buena impresión. Volver de vacaciones tan bruscamente no es tan fácil”, concluyó.