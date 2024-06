Nadie mejor que Mainoo para quitar el polvo: "Es un sueño"

Tras un debut con sabor agridulce pese a la victoria por la mínima, en un país tan exigente y obsesionado con su selección como Inglaterra no tardaron en aflorar las críticas: Gareth Southgate, de nuevo en la diana y señalado por su planteamiento excesivamente conservador, condicionado por el resultado favorable y muy precavido con balón. Acabaron cediendo la iniciativa y pidiendo la hora ante Serbia, con todo lo que eso conlleva para la gran favorita de esta Eurocopa, que pudo caer de bruces en su estreno de no ser por Jude Bellingham.

La apuesta por Alexander-Arnold como centrocampista puro junto a Rice y Bellingham fue atrevida, algo impropio de un técnico como Southgate al que también hay que reconocer. Rescatado por el desborde de Saka y la magia de Jude, el seleccionador dio entrada a Gallagher en cuanto pudo para acabar de echar el cerrojo, ceder el dominio y tirar por tierra todo el poderío ofensivo. Vimos a Phil Foden despejar balones, algo que con el Manchester City sería impensable, lógicamente.

Cole Palmer, el jugador revelación de la pasada Premier, ni se puso el peto para calentar. Sin embargo, fue Kobbie Mainoo, el gran protagonista de la actualidad inglesa, quien sí tuvo la oportunidad de debutar en una Eurocopa a sus 19 años ingresando en el minuto 86' en lugar del '10' del Real Madrid. Y ya son muchos los que exigen más minutos para el joven 'Red Devil' de cara al segundo encuentro ante Dinamarca.

MAINOO TOMA LA PALABRA

El propio Kobbie Mainoo, feliz tras su debut en una Eurocopa con Inglaterra, fue el protagonista de una rueda de prensa especial para un futbolista que despierta pasiones y al que se le ha relacionado recientemente con el Fútbol Club Barcelona, aunque parece que su futuro está anclado a Mánchester. Con la conciencia tranquila, el joven de Stockport afirmó que 'las cosas han estado sucediendo bastante rápido, pero trato de ir día a día y hasta ahora me ha funcionado'.

Kobbie Mainoo, antes de su rueda de prensa / AP

Preguntado sobre su sociedad con Rice y Bellingham, los dos indiscutibles del centro del campo, Mainoo no dudó en deshacerse en elogios hacia ambos. “Cuando juego junto a él (Rice), siempre es un placer tener a alguien tan fuerte con balón a tu lado y en el que confiar. Me libera mucho y me permite avanzar y atacar porque sé que puedo confiar en él allí. Cuando él ataca, yo también puedo adaptarme. Es un sueño", confesó.

Sobre Bellingham, jugador por el que entró en su debut, Mainoo explicó que “es exigente, tiene altos estándares que establece y espera de los demás, así que jugar con él y estar cerca de él es genial. Las cosas que ha hecho en el Real Madrid significan que es un claro candidato al Balón de Oro".

SU POSIBLE ENTRADA ANTE DINAMARCA

Tras un primer partido algo decepcionante, alguna solución tendrá que buscar Southgate en el once, aunque todavía está a tiempo de volver a sorprender para mal con una propuesta todavía menos propositiva. Una posible respuesta a estas dudas es Kobbie Mainoo, que podría entrar en lugar de Alexander-Arnold como hombre referencia en la construcción con balón (un rol con el que encaja perfectamente), dando la misma libertad a Bellingham y asociándose con Rice en la zona del pivote, alternándose en sus salidas al ataque. Su frescura le vendría de perlas a Inglaterra.

Un solitario gol de Bellingham garantizó la victoria de Inglaterra en su debut / SPORT

La gran incógnita gira entorno a Phil Foden, que no estuvo especialmente acertado ante Serbia, incómodo partiendo desde la banda izquierda y sin apenas generar peligro. Sería una gran sorpresa verle fuera del once inicial ante Dinamarca, pero lo que es seguro es que donde podría desplegar todo su fútbol es como '10' junto a Rice y Bellingham, una ecuación en la que no entraría Mainoo. Bowen, otro de los revulsivos en el estreno, también podría ser el extremo zurdo titular, incluso un Palmer al que esta selección no puede ignorar.