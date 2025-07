Montse Tomé: "En los Juegos Olímpicos tuvimos opciones de ganar a Alemania y ahora estamos a punto de hacerlo"

Montse Tomé fue una de las protagonistas en la previa de las semifinales de la Eurocopa 2025. La Selección Española se enfrentará este miércoles a las 21.00 horas a la ocho veces campeona de Europa, Alemania. Sin embargo, la 'Roja' llega como una de las favoritas del torneo, pues cuenta con una trayectoria prácticamente intachable en la competición.

Además de tener la oportunidad de lograr el billete a la final, las españolas tendrán le reto de ganar a una selección a la que jamás han conseguido vencer. En cuanto a esta cuestión, Tomé se mostró positiva, aunque también quiso destacar las virtudes del combinado germano: "He podido competir contra Alemania cinco veces y no hemos conseguido vencerla, pero cada vez hemos estado más cerca de ganarla", señaló. "En los Juegos Olímpicos tuvimos opciones de hacerlo y ahora estamos a punto. Ellas son otra selección, pero Alemania es Alemania, su esencia es la misma".

Pese a que tanto Tomé como el resto del equipo saben que el encuentro ante las germanas no será nada fácil, la seleccionadora afirmó que "la ilusión es lo que predomina" en la previa del partido. Además, destacó el buen ambiente en la concentración, algo que no había ocurrido en ocasiones anteriores: "Es el torneo en el que más a gusto nos estamos sintiendo todos, donde más ambiente profesional he podido ver. El equipo está maduro, con ganas de competir para ganar. No veo al equipo nervioso", aseguró.

🎙️ "Es el torneo en el que más a gusto nos estamos sintiendo y más ambiente profesional he podido ver".



🗣️ @montse_tome.#WEURO2025 | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/KRzhKR1wam — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 22, 2025

La unión en el vestuario

Precisamente, una de las claves del buen momento de la Selección es el clima de unión y fraternidad en el vestuario: "Este creo que es uno de los éxitos que nos hace ser el equipo que somos. Siempre hemos tenido un talento increíble, pero hemos creado un equipo capaz de asumir el rol que sea. Esto es parte de la madurez de las jugadoras", dijo Tomé.

En esta Eurocopa, el combinado español "ha ido progresando en todos los sentidos". España ha contado sus partidos por victorias, pero también ha sabido forma un equipo: "El recorrido nos ha ido dando confianza. Lo positivo es tener a un grupo de 23 jugadoras con capacidades a las que poder recurrir. Lo que siento es que la confianza es mutua", expuso la seleccionadora.

Alemania, un grande con bajas

No hay duda de la magnitud de Selección de Alemania, tanto por su calidad como por su historia. Ahora bien, llega a las semifinales con las bajas de Henrich, Linder y Nüsken. No obstante, Tomé no quiso poner en foco es esta cuestión: "No es algo en lo que pensamos. Alemania siempre es fuerte y físicamente está muy bien. Ante Francia gestionó muy bien el partido con una jugadora menos. Van a sacar al mejor equipo y competirán desde le minuto cero, como nosotras", aseguró. En este sentido, señaló que más allá de tener el balón, lo que más han trabajado es "como atacar los espacios".

Otro aspecto del juego en el que se ha hecho énfasis es en los penaltis. En especial, viendo el gran nivel de la portera alemana Berger en la tanda ante Francia, a la vez que por los dos lanzamientos errados por la 'Roja' ante Suiza. "Los hemos entrenado, tenemos más de tres jugadoras que pueden lanzar. Todas han tirado penaltis, hemos hecho una valoración y luego son sus sensaciones. Tenemos una lista de lanzadoras que son muy buenas", desveló la seleccionadora.