Montse Tomé: "Creemos que las 23 son las que se han ganado estar aquí"

La Selección Española está a pocos días de empezar su camino en la Eurocopa, un torneo que no ha ganado nunca. Para preparar la competición europea, el combinado nacional se enfrentarán a Japón este viernes en un partido amistoso, algo que han valorado Montse Tomé y María Méndez en rueda de prensa.

"Enfrentaremos el partido como tratamos de hacer en todos los otros, poniendo el equipo que nos pueda iniciar bien para competirlo bien y luego seguir manteniendo un buen nivel durante los 90 minutos. Japón ha cambiado de entrenador. A Nils Nielsen lo conocemos porque ya ha estado en otras selecciones y hemos visto lo que Japón ha hecho desde que está él", expresó la seleccionadora de España.

"Algunas veces, desde un inicio la guardameta busca alguna situación más en largo, pero tiene jugadoras con mucha calidad que nos van a disputar mucho la posesión. Además, son jugadoras con mucha calidad que juegan muy concentradas en los 90 minutos. Buscábamos una prueba así antes de empezar la Euro, con una exigencia máxima. Nuestras jugadoras están acumulando entrenamientos de mucho nivel, con carga, y la verdad es que el ritmo del equipo es bueno y mañana tienen un contexto de partido muy bueno para ver en que punto estamos", añadió.

La seleccionadora también quiso destacar la gestión de aquellas jugadoras que, en un principio, no parten como titulares: "Esto lo hablamos el primer día cuando llegaron todas las futbolistas. Hablamos de la importancia de valorar el estar entre las 23. Creemos que ellas son las que se han ganado, con su esfuerzo, estar aquí. Además, de cada una de las 23, España necesita de sus cualidades. No compiten entre ellas, sino con ellas mismas. Es obvio que todas no pueden jugar lo mismo, el juego tiene unas normas, pero hemos conseguido ver la dinámica de entrenamiento, la colaboración, la comunicación entre ellas. Tener ese pensamiento más colectivo hace más sencillo que todas se puedan sentir parte".

El favoritismo de la Selección en la Eurocopa

Pese a que España se encuentra entre las favoritas para ganar la Eurocopa, Tomé ha querido ser precavida al respecto: "El mensaje que llevamos dentro es el del trabajo, el de la ilusión, el de la motivación. España tiene capacidad, pero sabemos que esto es un juego y que en el juego puede pasar de todo porque hay grandes selecciones. Hemos empezado la concentración con el objetivo de hacer buenos entrenamientos, se ha completado esa fase y mañana tenemos el primer partido de preparación".

"Nosotros tenemos la fuerza mental para saber en que tenemos que pensar y a partir de allí trabajamos para ganar. Nos sentimos competitivas y así vamos a ir. Tenemos que tener humildad, respeto por los rivales y centrarnos en el trabajo", concluyó en este sentido.

Por último, Montse Tomé también quiso mandar un mensaje sobre el estado físico de Aitana Bonmatí y Lucía García, quienes no han participado en el entrenamiento de esta mañana: "Están bien las dos. En el caso de Aitana, está noche ha tenido unas décimas de fiebre y hemos preferido que hoy se quedara descansando, pero en principio está bien, no es nada grave. En el caso de Lucía, arrastra unas molestias musculares. Ayer ya le adaptamos un poco el entrenamiento y hoy hemos preferido que hiciera otro tipo de trabajo en el gimnasio y adaptado en otro campo. En principio, mañana contamos con las dos".

María Méndez: "Queremos ganar la Euro"

La jugadora del Real Madrid tampoco se mojó sobre el favoritismo de la Selección en la Eurocopa: "Esta selección se basa en el trabajo diario, que cada una aporte al grupo en su parcela. Creo que estamos en esa línea. Llevamos una semana para que todo salga bien. Es trabajo día a día y los resultados vendrán". Aunque, también expresó que "En la Euro hay unas selecciones que son las favoritas, a la vista está. Todas tienen un gran nivel, pero vengan las que vengan intentaremos preparar los partidos con el máximo respecto posible para poder ganar a cualquier selección que se dé".

No obstante, España aún no ha ganado el torneo europeo: "Esto es un reto, llegar a una competición que nunca hemos ganado. Máxima ambición de querer ganarla, ilusionadas con este nuevo reto. Estamos trabajando muy bien y muy intenso porque queremos una cosa muy bonita a corto y largo plazo, que es ganar la Euro".

Sobre el partido ante Japón, Méndez comentó que "nos viene bien tener un amistoso ahora, antes de empezar la Euro. Llevamos una semana de mucho trabajo, máxima confianza. Nos ha tocado un rival bastante competitivo, es el séptimo equipo en el ránking FIFA. Siempre ha sido un rival con un juego asociativo, con jugadoras com mucho talento. Hemos preparado el partido y va a salir bien. Somos jugadoras que nos adaptamos bien a cualquier contexto y el trabajo lo ponemos siempre encima de la mesa y nos va a dar resultados".