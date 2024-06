¿Por qué Modrić no contestó a la prensa española?

Luka Modrić se marchó del terreno de juego muy decepcionado con el rendimiento de su equipo. La selección croata no tuvo su mejor noche y para colmo dejó escapar en el último suspiro la oportunidad de sumar los tres puntos ante Albania. El gol en el minuto de Gjasula complicó la clasificación de Croacia, que la pone entre las cuerdas para estar en los octavos de final. Su máxima estrella, Modrić, no hizo su mejor partido y en zona mixta se le vio muy frustrado e indignado con algunas preguntas.

No quiso atender a la prensa española

Como de costumbre, Modrić respondió a las preguntas de los periodistas croatas tras el empate. El futbolista del Real Madrid valoró el rendimiento de su equipo. "En la primera parte no estuvimos bien, entramos al partido relajados y luego fue difícil jugar. En la segunda parte hicimos cambios y estuvo bien hasta los últimos cinco o diez minutos, no sé por qué retrocedimos y les permitimos crear algunas oportunidades para nosotros fuera del caos y marcar un gol", dijo Luka Modrić.

Hasta aquí todo normal. Pero tras escuchar a un Periodista español que iba a hacer una pregunta, se enfadó y abandonó repentinamente la zona mixta. La Cadena Cope quiso preguntarle al croata, pero así reaccionó Modrić: "Vamos, vámonos" (en croata). Agradeció a los periodistas croatas sus preguntas y se marchó de zona mixta.

Horas después, se desveló el motivo de la marcha de Modric. La razón fue una pregunta que le habia hecho un Periodista español previamente (no se identifica el medio de comunicación), donde se le preguntaba si el partido decisivo para Croacia, es decir el próximo ante Italia, "lo iba a jugar un jugador más joven o más viejo". Una pregunta que sorprendió a Modrić y provocó su enfado.

La selección croata, muy cuestionada

La frustración del futbolista del Real Madrid deriva del partido que realizó su selección. El jugador del Real Madrid no estuvo bien, pero no fue de los peores. El conjunto croata, en general, que durante una hora de juego estuvo por detrás en el marcador, se mostró muy poco identificada sobre el césped. Pese a que remontó el partido, volvió a recibir otro gol en el descuento, que dolió, y mucho.

La prensa croata atizó a los jugadores tras el partido con críticas muy severas "no estuvieron a la altura", afirman. Sin embargo, tienen una oportunidad todavía los octavos de final. Croacia debe jugar el último partido ante Italia y lograr una victoria.

España e Italia, por ahora, se mantienen al frente del Grupo B con tres puntos cada uno, mientras que Albania y Croacia ocupan la tercera y cuarta posición con un punto.