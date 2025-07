La mejor selección es con la mejor Patri

"Ya me siento más yo, aquí, como en el Barça". Patri Guijarro es el termómetro de cada equipo en el que juega y, en una entrevista en SPORT tras el debut de España en la Eurocopa, nos daba este titular que, en el fondo, explica en gran parte este inicio arrollador de la selección en el torneo. La Roja no solo ha cerrado la fase de grupos con unos números históricos -pleno de victorias, catorce goles a favor y tres en contra-, sino que, además, está siendo absolutamente superior en el juego y las sensaciones.

Cuando Patri volvió a la selección después de dos años de renuncia para luchar por unos cambios necesarios en la Federación y tras perderse el Mundial y la Nations League, tuvo que pasar por un proceso complicado de adaptación tanto en el campo como fuera de él. Se sentía desubicada en el vestuario, con caras nuevas, otras conocidas que habían seguido sin ella y alguna ausencia importante, como la de Mapi León, con quien había ido de la mano durante todo ese tiempo fuera.

Pero también habían cambiado las cosas sobre el verde. Teresa Abelleira se había hecho con su posición y había demostrado un gran nivel en la medular de esa nueva selección campeona del Mundo. Durante los Juegos Olímpicos, Montse Tomé fue alternando en sus onces a Patri con la centrocampista del Real Madrid, que ahora es baja por una rotura del ligamento cruzado. "Me costó adaptarme en mi regreso", dijo en la mencionada entrevista con este medio. "Ahora soy más yo, lo noto en mis movimientos, en la forma de pensar y de jugar, me siento más liberada, más fluida y eso lo noto mucho en los partidos".

Gol y MVP

Ante Italia marcó el segundo gol de España, el de la remontada, y se llevó el MVP. Más allá del tanto, Patri fue clave en las recuperaciones para frenar las contras azzurras y terminó el partido con un 92% de precisión en los pases. Le hizo uno filtrado a Aitana que incluso arrancó un "oh" de la prensa italiana.

Si en el Barça es Patri la pieza que da sentido al juego, en esta nueva selección de Montse Tomé, que ha encontrado la mezcla perfecta entre la veteranía y la juventud, también lo está siendo. "Es una futbolista fundamental para España. Ha venido de un tiempo donde para ella no ha sido fácil. La vuelta ha sido progresiva, los Juegos Olímpicos fue un inicio. Allí la veíamos bien, pero por momentos es normal, llevaba tiempo lejos de la selección y eso se nota. Pero creo que ahora está muy bien. Para mí es la mejor mediocentro del mundo. Y eso que no es un puesto fácil porque jugar en esa posición con el poco reconocimiento exterior que se da", dijo la seleccionadora.

Patri Guijarro anotó el gol de la remontada contra Italia en la Eurocopa / RFEF

Reconocimientos

La sustituyó Maite Zubieta, en el 87, para debutar en la Eurocopa. "Es la mejor referente que puedo tener, y qué mejor que aprender de ella en cada entrenamiento", dijo la centrocampista del Athletic sobre Patri. Todos los que saben de fútbol dicen que es una de las mejores futbolistas del mundo desde hace años, aunque huya de los focos.

Ahora empiezan a llegar los reconocimientos externos, aunque a ella le da igual. Solo quiere ser mejor cada año, para no estancarse y, así, poder seguir ayudando al equipo. "A veces mis compañeras me preguntan si yo disfruto jugando al fútbol, porque soy tan autoexigente y me ven con la cara medio enfadada...", dice. "Claro que disfruto. Esto forma parte del juego y de mi mejora y de mi análisis. Ojalá lo hiciésemos todo perfecto, pero es muy difícil. Y ahí está la mejora". No es casualidad que la mejor selección sea con la mejor Patri de vuelta