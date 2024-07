Mbappé sigue sin 'aparecer' en la Eurocopa: "Estaba demasiado cansado..."

Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, admitió que pidió el cambio a Didier Deschamps al descanso de la prórroga ante Portugal, porque estaba "demasiado cansado"; expresó que depende de él estar a "la altura" en la semifinal de la Eurocopa 2024 contra España del próximo martes en Múnich y resaltó el pase a las semifinales del torneo.

"Tuve una conversación con el entrenador al final del tiempo reglamentario. Le dije que lo intentaría, pero en medio de la prórroga ya no me sentía bien. Estaba demasiado cansado. Me dijo que vale", explicó el delantero, que solo ha marcado un gol en cuatro encuentros en la Eurocopa 2024.

"Hay que superarlo. Son los altibajos de ser futbolista. Hay que mantener el compromiso y estar siempre al lado de los compañeros. Lo importante es que ganemos. Solo he marcado un gol, pero estamos en semifinales y estoy muy contento", continuó.

Durante los penaltis, ya sustituido, el atacante admitió que fue "peor" que haber lanzado él desde los once metros. "Los chicos tiraron muy bien", apuntó el atacante, que destacó el mérito del portero Mike Maignan, el responsable de "gran parte" del éxito de su equipo este viernes ante Portugal.

Ya mira a la semifinal. "Espero poder ayudar al equipo. Depende de mí estar a la altura frente a España", explicó el atacante en zona mixta, donde destacó la "emoción" del vestuario por el triunfo en los penaltis: "Estamos muy contentos. Estamos en semifinales. Ahora, a recuperarnos y a prepararnos".