Mbappé y Griezmann preocupan a Francia

Aunque Francia está en las semifinales de la Eurocopa de Alemania, lo cierto es que el combinado de Didier Deschamps no está exhibiendo el nivel esperado. Sus máximas figuras, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, todavía no han hecho acto de aparición en el torneo y, ante el duelo del martes contra España en Múnich, se espera la mejor versión de ambos para alcanzar la final y luchar por un título que a Francia se le resiste desde la edición de 2000 en Bélgica y Países Bajos.

La prensa gala, de todas formas, vista la trayectoria de su selección, no espera ninguna transformación contra España. “Es poco probable que Mbappé tenga tiempo para recuperarse, mental y físicamente”, asegura el L’Équipe. Qué duda cabe que la lesión que sufrió el nuevo delantero del Real Madrid contra Austria en la fase de grupos (se rompió la nariz) y el golpe que sufrió en la misma zona contra Portugal, en cuartos de final, han mermado su rendimiento.

Mbappé, exento de ciertas tareas defensivas del equipo, es el octavo jugador de Francia con más minutos (374) aunque la mayoría de ellos con escasa trascendencia. Ha marcado un gol (de penalti, contra Polonia, 1-1) y ha dado una asistencia (contra Austria, 0-1, acabando en un autogol de Wöber), además de recorrer 34,5 kilómetros en los cuatro partidos en lo que ha tomado parte. Pese a todo, el capitán será titular porque es uno de esos jugadores que, con una sola aparición, puede decidir un partido.

Griezmann, también 'desaparecido'

De Griezmann, la otra estrella del equipo de Francia, también se espera una mejoría contra España, especialmente en el aspecto realizador. El delantero del Atlético de Madrid volvió a la suplencia contra Polonia después de 18 partidos consecutivos siendo titular y ya acumula 11 partidos sin ver puerta. El último gol lo convirtió en un amistoso contra Alemania el 12 de septiembre de 2023.

El ex del FC Barcelona ha actuado en varias posiciones durante el torneo y eso, a juicio de la prensa francesa, tampoco le ha ayudado porque no ha destacado en ninguna de ellas. Empezó como mediapunta en la fase de grupos, ante Bélgica, en octavos de final, evolucionó como extremo por banda derecha y contra Portugal, en cuartos, actuó como mediocentro ofensivo. Griezmann es el noveno jugador de Francia con más minutos (365), no ha marcado ningún gol y no ha dado ninguna asistencia y en los cinco partidos que ha participado ha recorrido 41,5 kilómetros.