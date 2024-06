¿Quién es Martin Ádam? El ‘9’ de Hungría que se hizo viral en la Eurocopa 2024

Entró en el minuto 79 del duelo entre Hungría y Suiza cuando su equipo, el conjunto húngaro, perdía por 1-2. Acabaron cayendo por 1-3, pero se convirtió en el gran protagonista del duelo por su curiosa apariencia física. Hablamos de Martin Ádam, el ‘9’ suplente de Marco Rossi y ahora ídolo de las redes sociales.

Pese a que el combinado húngaro cuenta con futbolistas de élite como Dominik Szoboszlai (Liverpool), Péter Gulácsi (RB Leipzig) o Milos Kerkez (Bournemouth), su delantero suplente fue el ‘rey’ del debut en la Eurocopa de Alemania.

EL VIKINGO DE ROSSI

Más parecido a un leñador que a un futbolista, el ariete de 29 años cautivó a los espectadores del partido por su aspecto de ‘vikingo’ y por su físico, algo descuidado para un profesional del fútbol. Corpulento y con una barba poblada, larga y pelirroja, parece un perfil de futbolista tosco, sin mucho movimiento y el típico delantero de área, rematador y peleón.

Incluso habló de todas las publicaciones sobre él. "¿Las publicaciones? Normalmente me río de ello. Nací de esta manera, tengo esta forma de cuerpo, no digo que fuera tan grande cuando nací, pero tengo un físico básico, una genética, no puedo cambiar eso", explicó.

Sin embargo, es fino con el balón, presenta buen pase y sabe asociarse con sus compañeros. Si no, que se lo pregunten a Inglaterra en 2022, en la famosa derrota contra Hungría por 4-0. Aquel día, Ádam se inventó dos asistencias en 20 minutos.

MITO EN EL FÚTBOL HÚNGARO

Adam dibujó toda su carrera en el fútbol húngaro desde su debut en el 2013. Se formó en las categorías inferiores del Vasas, donde llegó siendo juvenil procedente del SZEOL SC. Desde entonces, pasó por el sub-17 y el sub-19 hasta hacerse un hueco en el primer equipo.

Se fue en 2019, disputando 153 partidos en los que marcó 31 goles y repartió 22 asistencias, para poner rumbo al Kaposvár, como agente libre. Allí estuvo una temporada (46 partidos, 14 goles y 6 asistencias) antes de fichar por el Paksi, su último club en Hungría.

CRACK EN LA K-LEAGUE

Tras dos campañas (66 partidos, 39 goles y 5 asistencias) decidió dar un giro de 180 grados a su carrera y se fue a Corea del Sur. El verano de 2022, el Ulsan Hyundai pagó 1,2 millones de euros para llevárselo a la K-League, donde ha ganado dos trofeos de liga (67 partidos, 24 goles y 9 asistencias) y, del mismo modo que en Hungría, se ha convertido en un ídolo del país.

Martin Ádam durante el choque ante Suiza / EFE

En esta Eurocopa, y pese a la derrota ante Suiza (1-3), como mínimo habrá dos oportunidades más para verlo sobre el césped. Primero, contra Alemania (19 de junio). Después, contra Escocia (23 de junio). ¿Será protagonista por su rendimiento?