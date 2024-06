¿Llegará hoy la hora de Cole Palmer?

Inglaterra está obligada a reaccionar. Gareth Southgate tiene a todo un país en su contra y hoy sí que debe cambiar algo para que su engranaje funcione contra una Eslovenia que necesita ganar.

La cuestión importante no es que vayan a quedarse fuera de los octavos de final - que sería casi imposible -, sino que difícilmente seguirían con opciones de levantar su primer título europeo.

El juego del equipo no convenció ni en su estreno ante Serbia ni frente a Dinamarca. En el primero se llevaron los tres puntos y en el segundo solo uno. ¿La diferencia? Que los balcánicos no fueron lo suficientemente efectivos de cara a portería. Porque ocasiones tuvieron.

Eurocopa 2024 | Fase de grupos: Dinamarca - Inglaterra, en imágenes. / EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

MISMO ONCE... Y VARIOS 'SEÑALADOS'

Claro, el movimiento lógico y esperado de Southgate en el segundo partido era el de introducir cambios en el once inicial. Sin embargo, el seleccionador apostó por los mismos once hombres que eligió en su debut.

Las figuras de Alexander-Arnold, Phil Foden o, incluso, el goleador Harry Kane fueron las más criticadas por la afición inglesa. Y fue el lateral derecho del Liverpool, reconvertido a pivote en los 'Three Lions', el primer cambio de Souhgate en ambos partidos.

Trent Alexander-Arnold, primer cambio de Southgate ante Dinamarca / AP

De hecho, apunta a estar en el banquillo ante Eslovenia. Conor Gallagher ocuparía su sitio, y formará junto a Declan Rice.

Los tres de arriba - Saka, Foden y Kane - terminaron 'señalados' contra Dinamarca y dejaron su puesto a Bowen, Eze y Watkins. El extremo del West Ham ya tuvo minutos en el primer encuentro y los otros dos debutaron en el torneo.

Sin embargo, quien todavía no se ha vestido de corto es un Cole Palmer que cerró el curso con el Chelsea siendo el segundo máximo goleador de la Premier League y una de las revelaciones del continente.

UNA APUESTA SEGURA

Es realmente extraño que Southgate no haya contado con Cole Palmer en esta Eurocopa. Sí que fue titular en uno de los amistosos de preparación, donde demostró su efectividad goleadora y marcó su primer gol con la absoluta.

Y que no haya apostado por él en partidos que hacía falta 'desatascar' y con poca claridad en la zona de tres cuartos no se entiende demasiado. O sí, que no es del agrado de Southgate o que confía más en otros.

Cole Palmer, en el banquillo con Inglaterra / Cole Palmer

De todas formas, Cole Palmer podría marcar perfectamente diferencias en este equipo. Se echó a un inconsistente Chelsea a la espalda y lo condujo hasta a Europa.

Y su efectividad de cara a portería es envidiable: 9 de 9 en penaltis, 22 goles en Premier (segundo máximo goleador de la Premier) y 11 asistencias (segundo máximo asistente de la Premier). Todo ello sin ser delantero.

LOS OTROS 'PALMER'

Sin contar con Ramsdale y Henderson, los porteros suplentes, hay hasta siete futbolistas que tampoco han tenido su oportunidad en el torneo: Luke Shaw, Joe Gomez, Ezri Konsa, Lewis Dunk, Adam Wharton, Anthony Gordon e Ivan Toney.

Adam Wharton, en su debut con Inglaterra / @AdamWharton10

Y aunque la presencia de los zagueros suplentes sobre el césped parece algo complicada, tanto Adam Wharton como Gordon y Toney podrían aportar calidad, desborde y gol, respectivamente, en el equipo.

Y luego está el caso de un Kobbie Mainoo que tampoco participó demasiado en los anteriores partidos. Veremos qué decide Southgate.