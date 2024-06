Oficial: Lewandowski, suplente ante Austria

No acaba de estar fino del todo. Lo ha intentado y, de hecho, lo seguirá intentando, pero, según apuntan desde Polonia, el seleccionador nacional, Michał Probierz, ha decidido que, si no está al cien por cien, no jugará ante Austria, algo que ha acabado confirmando con la publicación del once inicial oficial. Se trata de un partido en el que los polacos se juegan muchas de sus opciones para estar en la próxima fase, así que parece que el blaugrana no rueda fino. Si no fuera así no cabe duda de que estaría desde el primer momento.

La información que llegaba desde tierras polacas, en concreto desde la cuenta de Twitter de uno de los periodistas que más relación han demostrado tener con el jugador, es que no jugaría de inicio, como así acabará siendo. Lo comenta Tomasz Włodarczyk: "Se espera que Robert Lewandowski empiece el partido ante Austria en el banquillo".

El Barça, pendiente

La realidad es que el futbolista se dañó el bíceps femoral durante el partido de preparación ante Turquía y, desde ese momento, días antes de arrancar la Eurocopa, empezó a ser duda para el debut, que no jugó ante Holanda. Luego se empezó a especular que, seguramente, sí podría estar en la segunda jornada de la fase de grupos, pero tampoco podrá ser posible, lo que no deja de ser un grave contratiempo para su selección, pero que, en el fondo, supone anteponer el físico del jugador a las necesidades deportivas. Arriesgar no es una opción.

Desde el Barça atienden con preocupación a la evolución del jugador, aunque también entienden que quien mejor se conoce es él mismo y están convencidos de que, en ningún momento, pondrá en peligro su carrera ni, por supuesto, la próxima temporada vestido de blaugrana. Si puede, jugará cuando llegue el momento y ayudará a su selección, pero si no es posible, se quedará inédito. De todas formas, es probable que sí pueda estar en la tercera jornada, aunque veremos si con opciones o sin ellas de estar en la próxima fase.