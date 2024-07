Koundé: "Sería importante bloquear a la extrema derecha"

Jules Koundé, defensa de la selección francesa y elegido el mejor jugador del partido de los octavos de final contra Bélgica (1-0), expresó este lunes su objetivo de "ganar esta Eurocopa" y remarcó que está "continuando" con el nivel que jugó "los últimos meses" de este curso en el Barcelona. También, en clave política, relativa a las recientes elecciones en Francia, comentó que "todavía no hay nada decidido todavía. Sería importante bloquear a la extrema derecha".

"Quiero ganar esta Eurocopa y el mayor número de partidos posibles. Todo el equipo está concentrado en eso. Fue uno de nuestros mejores partidos desde el inicio de la competición. Creamos muchas ocasiones. Es verdad que nos faltó precisión, pero jugamos un partido para ganar", valoró en rueda de prensa.

"Creo que estoy continuando con lo que he estado haciendo en el Barcelona durante los últimos meses. Me siento bien en este equipo e intento adaptarme, sabiendo que mi misión es sobre todo defensiva. Después, cuando hay espacio, intento aportar todo lo que puedo en ataque. A Doku no le gusta especialmente defender, tuve bastante espacio y traté de aprovecharlo", repasó del encuentro.

"Pensé que iban a ser más ofensivos"

A Koundé le sorprendió el planteamiento defensivo de su adversario. "Pensé que iban a ser un poco más ofensivos, sobre todo cuando vi el once. Estuvimos muy bien organizados, nos sacrificamos mucho todos juntos, desde la delantera hasta la defensa", dijo.

También fue preguntado por la victoria del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas. "Me decepcionó ver qué rumbo está tomando nuestro país con un gran apoyo a un partido que está en contra de nuestros valores de convivencia y respeto y que quiere dividir a los franceses. Pero hay una segunda vuelta. No hay nada decidido todavía. Sería importante bloquear a la extrema derecha", repasó.