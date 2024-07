"Kolo Muani es uno de los mayores atracos de los últimos años"

Francia está en las semifinales de la Eurocopa, pero no parece ser suficiente para algunos. El juego, desde luego, está dejando mucho que desear. Los de Didier Deschamps han demostrado ser un equipo más que sólido atrás, pero que le cuesta un mundo generar peligro. Mucho físico en medio y poca capacidad para asociarse y ser un equipo dominante.

Además, sus mejores estrellas no pasan por el mejor momento. A excepción de Dembélé, que sí dejó algunos 'highlights', Mbappél, Thuram y Griezmann no están ni mucho menos a su nivel esperado. Tampoco Kolo Muani, que se llevó algunas de las críticas más importantes. Mención especial la que le hizo el periodista Daniel Riolo, de RMC Sport.

"Una de las cosas más raras que he visto"

"Kolo es una de las cosas más raras de los últimos años. Me pregunto si no estamos en uno de los mayores atracos de los últimos años. No sé cómo ha llegado a Francia y ha fichado por el PSG. Le hace daño el balón…”, precisó Riolo.

Más benévolo fue, por ejemplo, con Ousmane Dembélé: "No sé si la mejor solución es Kolo Muani o Thuram. Lo que sabemos es que Dembélé aporta más cosas, elimina rivales, desborda. En mi opinión, cuando entró en el campo se convirtió en el hombre del partido. Cuando tienes a Dembélé siempre hay un momento en el que sabes que va a regatear, que va a lograr su propósito. Sabemos que Dembélé siempre hace lo mismo, que acaba una jugada en un disparo en la grada. Pero cuando no tienes algo mejor… Con Kolo Muani y Thuram es la tristeza".

Sea como fuere, lo que parece claro es que pese a llegar a semifinales y enfrentarse ahora a España, en Francia no está gustando demasiado las formas utilizadas por el combinado de Deschamps para superar rondas. Ni las formas ni el nivel de algunos. Veremos hasta donde llegan.