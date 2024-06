Koen Casteels, el daño colateral del pique de Courtois con Bélgica

La vida presenta oportunidades cuando uno menos lo espera. Esta ley no escrita la está confirmando Koen Casteels (31 años), portero belga del Wolfsburgo, que tiene firmado un contrato con el recién ascendido Al-Qadish de Arabia Saudí, será el encargado de defender la portería de Bélgica en la Eurocopa tras vivir completamente eclipsado por Thibaut Courtois (32 años).

En diciembre, el portero del Real Madrid aseguró que no formaría parte de la convocatoria de los 'Diablos Rojos para la gran cita en Alemania. Explicó que había tomado dicha decisión para recuperarse de su grave lesión -de la cual ya está recuperado y le permitió jugar la final de la Champions contra el Borussia Dortmund, el pasado 1 de junio en Wembley-, aunque en Bélgica se sostiene que se debe a una mala relación con el seleccionador, Domenico Tedesco.

Eden Hazard y Thibaut Courtois durante un partido con Bélgica / EFE

Todo vendría del pasado mes de junio, cuando Courtois no participó en un partido con su selección tras no recibir la capitanía en el compromiso anterior, contra Austria, algo que le dolió demasiado y pese a que el italiano trató de mediar, no consiguió menguar el enfado.

"NO SOY THIBAUT, SOY KOEN"

Nada más lejos de la realidad, el lunes 17 de junio, Koen Casteels estará bajo palos en el debut de Bélgica en la Eurocopa ante Eslovaquia, emparejados en el Grupo E junto a Rumanía y Ucrania. “No tengo miedo a compararme con él. No soy Thibaut, soy Koen. No voy a hacer nada diferente, me voy a preparar como siempre. Normalmente, me ha funcionado”, explicó el meta en una rueda de prensa donde Courtois iba a ser protagonista.

De hecho, el jefe de prensa de la selección belga tuvo que intervenir a la segunda pregunta sobre el portero del Real Madrid: "El debate está cerrado", contestó tajante. Once años 'oculto' tras la magnitud de Courtois, Casteels está ante una oportunidad de oro para demostrar que es un portero de primer nivel.

Convocado con la absoluta de Bélgica por primera vez en 2013, cuando Courtois, en aquel entonces en el Atlético de Madrid, ya custodiaba la portería, no jugó hasta siete años después, viendo hasta 37 partidos desde el banquillo. De hecho, cuando jugó lo hizo porque no estaba el actual portero del Madrid, Simone Mignolet era su competencia. Alemania puede ser su redención.