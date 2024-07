Koeman recupera la sonrisa con los Países Bajos

Koeman regresó en enero de 2023 a su selección, la que había dejado para coger las riendas del Barça. Seguramente, y visto con el tiempo, aterrizar en el club azulgrana no fue la mejor decisión que podía haber tomado. En Can Barça no terminó de cuajar y su idea de juego se quedó a medio camino entre lo que él quería y lo que le ofrecía el club y el equipo. Leyenda absoluta como jugador, acabó saliendo por la puerta de atrás de la que había sido su casa... para volver, de nuevo, a su selección.

En Países Bajos sí está más cómodo. De vez en cuando se acuerda del Barça y le deja algún recado, pero en su país ha encontrado la estabilidad que tanto demandaba y, de paso, los resultados le dan la razón. Ronald Koeman ha logrado meter a los suyos en unos cuartos de final de la Eurocopa dieciséis años después, es decir, desde la del 2008, la de la España de Luis Aragonés.

Un desastre en las últimas Eurocopas

Desde entonces, Países Bajos, una de las grandes del Viejo Continente, se había estrellado una vez tras otra en rondas anteriores. En 2012, se quedó en la primera fase; en 2016, ni se clasificó; y en 2020, que se disputó en 2021, apenas llegó a los octavos de final. Así, esta selección, sin Frenkie ni Luuk de Jong, está en los cuartos de final tras barrer a Rumanía y con todo el mérito del mundo, sobre todo después de las malas sensaciones que había dejado en la fase de grupos.

Ronald Koeman, feliz tras eliminar a Rumanía / AP

Los Países Bajos estaban llamados a llegar sobrados a la ronda de octavos, pero tuvieron que pasar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, eso no ha impedido que lleguen a la fase del KO en plena forma. Ante Rumanía, los neerlandeses demostraron que, pese a las bajas con las que iniciaron la Euro, tienen un señor equipo, con jugadores como Gakpo o Malen que están dando un rendimiento brutal.

Atrás, Van Dijk y de Vrij se han erigido como los líderes del equipo y los sorprendentes Schouten y Reijnders, en el centro del campo, están llevando la manija de la selección con autoridad. En la mediapunta, los balones siempre a Xavi Simons, la nota libre dentro de la partitura hermética de Koeman, con ese 4-2-3-1 claro. Un equipo que tiene las ideas muy claras y que sabe que en las áreas tiene jugadores para ser determinante.

Y aún falta Memphis por sumarse a la causa. El hasta ahora delantero del Atlético de Madrid no anda fino de cara a puerta, pero Koeman todavía le espera. Países Bajos espera que Turquía sea la próxima víctima. Sonríe Koeman. Países Bajos podría ser uno de los tapados de esta Euro.