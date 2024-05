Koeman, en problemas: nueva baja para la Eurocopa

Ronald Koeman sufrió un nuevo revés en su convocatoria para la Eurocopa de Alemania 2024. Marten de Roon, centrocampista de la Atalanta y campeón de la Europa League hace apenas unos días, confirmó que no podrá disputar el certamen continental tras sufrir una lesión.

El centrocampista sufrió una lesión durante la derrota de la Atalanta en la Coppa Italia ante la Juventus y se perdió la final en la que vencieron al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso por 3-0. Tras varios exámenes y días de análisis, finalmente el propio De Roon comentó en las redes sociales que no estará apto para el torneo.

"Ahora resulta que no puedo jugar la Eurocopa"

En 'X', escribió: “No puedo imaginar haber tenido una semana en mi carrera, o en mi vida, que haya tenido tantos altibajos. Me perdí la Coppa Italia, no pude jugar la final y ganamos la Europa League. En ese último estado de euforia pasé mucho tiempo con el personal médico: ahora resulta que no puedo jugar la Eurocopa", comentó De Roon en sus redes.

“Lo superaré, miraré al equipo y a mis amigos como aficionado, pero por ahora es un día muy duro", sentenció el futbolista de 33 años, que ha disputado 42 partidos internacionales. Ronald Koeman lo había llamado en la prelista publicada hace unos días, pero finalmente no acompañará a la delegación que comandará desde el verde Frenkie de Jong, aún por recuperarse. Los neerlandeses están encuadrados en el Grupo D junto a Polonia, Austria y Francia.