El 'otro' Kimmich: "La gente asoció toda la miseria deportiva conmigo"

Joshua Kimmich es una de las grandes personalidades del fútbol alemán en los últimos años. En una entrevista al diario Süddeutsche Zeitung, realizada durante la Eurocopa 2024, el futbolista del Bayern y de la selección alemana se mostró muy sincero y directo sobre varios temas que atañen al combinado nacional.

"No creo que seamos una generación de egoístas. ¡Todo lo contrario!", empezó diciendo Kimmich para defender a sus compañeros de las acusaciones. "Cuando comencé en el Bayern, hace nueve años, había muchos más egos en el vestuario que ahora, incluso en la selección nacional, después del Mundial de 2014", añadió.

Lateral o centrocampista

"Si alguien me pregunta cuál es mi posición favorita, respondo que el centro del campo. Pero toda esta discusión sobre el papel del lateral derecho vino de fuera y a menudo me pareció que tenía como objetivo crear un malestar", explicó Kimmich.

El futbolista ha pasado de ser el pivote titular en su club y en la selección a ser el lateral derecho, aunque él no lo ve como algo negativo: "No veo este rol como un descenso de categoría en absoluto. El cambio no influye en absoluto en mi mentalidad, mi pasión y mi concentración".

El Kimmich más personal

Kimmich celebra un gol con Havertz / Associated Press/LaPresse

La selección alemana vive una época de dudas y críticas en los últimos años, al igual que el Bayern en la temporada pasada. En el combinado nacional hubo siempre mucho cambio de jugadores, unos entraban y otros salía, pero el factor común siempre fue Joshua Kimmich.

"Siempre estuve ahí... Estoy orgulloso, pero sí, tal vez eso llevó a que la gente asociara toda la miseria deportiva conmigo", se sinceró el futbolista.